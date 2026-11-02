國銀估美元短線高檔震盪 美期中選舉及中東局勢牽動後市

美元指數再度反彈向上，本國銀行分析指出，美元短期走勢將受到美國期中選舉結果主導，同時，因美伊地緣政治緊張格局，仍可能持續帶動避險需求，短線美元仍維持高檔震盪。

國銀指出，市場普遍預期民主黨至少可望拿下一院，形成府會分治局面，歷史經驗顯示，此情境通常略偏向不利美元；若民主黨同時拿下參、眾兩院，則可能進一步加大美元貶值壓力。反之，若共和黨維持國會控制權，則可能成為支撐美元的利多因素。

不過，國銀認為，即使美國國會形成政治僵局，美元仍有利率優勢及AI相關資金流入支撐，加上美國與伊朗地緣政治緊張，可能持續帶動避險需求。此外，美國財政部本週將公布再融資計畫，也可能加劇利率市場波動，預期美元指數短線仍維持高檔震盪。