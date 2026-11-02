國泰產險以科技加速理賠 專利辨識結合自動通知

從天災發生後迅速掌握災情、協助保戶取得理賠，到提升住宅風險與企業營運理賠申請便利性，如何兼顧服務效率、保戶體驗與風險管理，正重新定義保險服務的回應速度與保障價值。國泰產險近年持續導入資料串接、智慧辨識及流程自動化，涵蓋「住宅險、農業險、寵物險、企業貨物險」等多元險種場景，讓服務模式從「事後受理」延伸至「主動關懷」，並強化風險辨識能力，打造更快速、有溫度的理賠服務。

面對豪雨淹水等天然災害，受災保戶往往忙於復原家園，還需處理災損確認及理賠申請。國泰產險針對投保「住家綜合險－泰安心」或「住宅火災及地震基本保險」的保戶，提供「住宅颱風及洪水災害補償」快速理賠服務，不僅透過電話及簡訊主動關懷，更於受災地區設置臨時服務據點，由理賠人員現場協助辦理，減輕保戶災後奔波負擔。

國泰產險今年積極與學界交流，規劃導入衛星影像淹水辨識技術，結合遙測影像與地理資訊系統（GIS），提升災情掌握及受災保戶辨識效率；針對雷擊造成家中電器損壞的情境，則透過獨家專利「雷擊理賠自動辨識系統」，串接中央氣象署雷擊資料，免除保戶自行申請雷暴證明的程序，系統上線以來已累計處理38件理賠案件，進一步簡化理賠申請流程。

因應極端天氣對農民生計造成衝擊，國泰產險於「番石榴農作物保險」推出「理賠即時通」，每日自動比對中央氣象署觀測資料與有效保單，符合約定理賠條件時，即主動通知保戶並提供線上諮詢。以今年6月26日豪雨災損為例，共受理123件賠案，涉及73張保單、30位保戶，平均結案天數僅3.2天；相較2021年度平均18天的結案時間，協助農民在災後更快取得理賠金。

隨著飼養毛小孩的家庭增加，寵物就診無健保且醫療費用高昂，飼主常需累積多筆門診單據一次申請，但傳統審核流程繁瑣且等待期長。國泰產險於今（2026）年8月推出「寵物險」快速理賠服務，針對一次申請多筆費用的情境，導入系統化報案與快審機制，將平均結案天數從15天縮短至7天，減輕飼主的醫療資金墊付壓力。

在企業營運方面，國泰產險同步優化「貨物險」小額理賠流程，針對新台幣10萬元以下的理賠案件，申請程序從過往須提供正本文件，調整為文件掃描檔即可啟動理賠，減少紙本寄送與往返作業，平均結案天數從2023年的54天降至2025年的31天，縮短約43%；除了提升理賠效率，國泰產險今年建置「理賠防詐雷達」，透過跨險種資料比對，針對1年內多次申請理賠的案件，系統主動提醒理賠人員進一步檢視，提升異常案件辨識能力。

國泰產險表示，未來將持續秉持「保戶優先」的精神，深化各項數位理賠措施，展現兼具效率與安全性的服務品質，實踐國泰金控「BETTER TOGETHER 共創更好」核心品牌精神，在關鍵時刻成為保戶安心面對風險的後盾。