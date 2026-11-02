聽新聞
0:00 / 0:00
金價跌破4,000美元後止跌？高盛：賣壓未完 兩大關卡成焦點
國際金價跌破每英兩4,000美元大關後，2日小幅反彈，但仍徘徊在3,900美元附近，盤中最高3,914.97美元、最低3,892.90美元。觀察近五日走勢，金價從4,060美元附近一路下挫，累計跌逾150美元，上周五更一度跌破3,900美元，創近一年新低，短線跌勢尚未明顯扭轉。
黃金近期持續承壓，即使中東地緣政治風險升高、美股出現賣壓，仍未吸引避險資金進場。市場分析，科技股重挫引發投資人變現需求，加上美元走強、油價上漲及高利率環境，促使部分大型持倉者出售黃金，進一步加劇跌勢。
高盛最新報告指出，自9月22日以來，黃金期貨市場累計出現195億美元賣壓，相當於約150公噸黃金，幾乎抵銷全球央行近兩個月購金量。值得注意的是，這波拋售並非主要來自避險基金，而是大型持倉者及其他資金為滿足流動性需求而減持黃金。
對於後市，高盛認為，金價短線可能進一步測試每英兩3,850美元支撐，且市場多頭部位尚未完全出清，賣壓恐持續。不過，各國央行購金及去美元化趨勢仍提供長期支撐，高盛維持2027年底金價5,400美元的目標價。
市場接下來將觀察美國期中選舉、中東局勢及美元走勢，尤其大型資金是否持續出售黃金，將是金價能否重新站穩4,000美元的重要關鍵。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。