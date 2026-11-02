金價跌破4,000美元後止跌？高盛：賣壓未完 兩大關卡成焦點

國際金價跌破每英兩4,000美元大關後，2日小幅反彈，但仍徘徊在3,900美元附近，盤中最高3,914.97美元、最低3,892.90美元。觀察近五日走勢，金價從4,060美元附近一路下挫，累計跌逾150美元，上周五更一度跌破3,900美元，創近一年新低，短線跌勢尚未明顯扭轉。

黃金近期持續承壓，即使中東地緣政治風險升高、美股出現賣壓，仍未吸引避險資金進場。市場分析，科技股重挫引發投資人變現需求，加上美元走強、油價上漲及高利率環境，促使部分大型持倉者出售黃金，進一步加劇跌勢。

高盛最新報告指出，自9月22日以來，黃金期貨市場累計出現195億美元賣壓，相當於約150公噸黃金，幾乎抵銷全球央行近兩個月購金量。值得注意的是，這波拋售並非主要來自避險基金，而是大型持倉者及其他資金為滿足流動性需求而減持黃金。

對於後市，高盛認為，金價短線可能進一步測試每英兩3,850美元支撐，且市場多頭部位尚未完全出清，賣壓恐持續。不過，各國央行購金及去美元化趨勢仍提供長期支撐，高盛維持2027年底金價5,400美元的目標價。

市場接下來將觀察美國期中選舉、中東局勢及美元走勢，尤其大型資金是否持續出售黃金，將是金價能否重新站穩4,000美元的重要關鍵。