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台幣重摔貶破32.7、央行急出招救匯 傳突解禁出口商賣美元限額

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
新台幣受到外資匯出影響，持續貶值，盤中貶破32.7元。聯合報系資料照
新台幣受到外資匯出影響，持續貶值，盤中貶破32.7元。聯合報系資料照

彭博資訊報導，外匯交易員透露，台灣央行通知部分銀行，出口商賣出美元的交易，將不再受到先前設定的每日限額限制。近期正值台幣匯率疲弱，新台幣今（2日）走弱，回貶至32.6元弱方，此為上周五公股銀行賣出美元前的水準，表現墊底於主要亞幣。

報導指出，台灣央行2日採取罕見行動，上午主動致電至少四家銀行，表示暫時不限制出口商賣匯的每日額度，至於何時恢復限制將再另行通知。彭博致電台灣央行外匯局，尚未獲回應。

根據彭博報價，新台幣兌美元周一盤中一度貶值0.73%，至32.714元兌1美元，觸及2025年4月以來盤中新低。

以亞幣來看，台幣今天表現在亞股中表現倒數第二，僅勝過韓元。韓元今天盤中貶值約1%。

若有更多美元賣盤，將給予台幣支撐。台灣央行對出口商賣出美元設有不同的每日限額，央行先前曾表示，原則上出口商每日賣出美元的金額最高可達1,000萬美元。

德國商業銀行外匯分析師萊伊（Charlie Lay）與資深經濟學家亨利・郝（Henry Hao，音譯）在報告中表示，儘管台灣經濟基本面強勁，但美元走勢、油價以及外資股票資金淨流向，會讓台幣短期內面臨壓力。

外資近期因AI股暴跌，撤出台灣股市資金，是拖累台幣匯率的一大因素。根據彭博彙整數據，外資10月從台股撤出高達9,943億元，創下單月資金流出歷史新高，超越今年3月的紀錄。

花旗銀行發布報告指出，該行維持對台幣中期走勢正面看法，美元兌新台幣未來6至12個月預測在32不變。

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