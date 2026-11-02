元大證券首開業界先例！開放新戶體驗Google企業級AI助理

面對全球金融市場瞬息萬變與資訊爆炸時代，洞察AI已躍升為投資人解讀大量市場財經新聞、分析法說會內容及財報脈絡並交流想法的工具。根據Mastercard Taiwan公布的「2026台灣消費者AI使用習慣調查」，近七成台灣民眾每週使用AI助理，而Gemini是受訪者最常使用的AI工具之一。

為引領智慧投資新浪潮，元大證券攜手Google Cloud推出「AI理財神隊友」新戶活動，首開國內證券業先例，讓原先聚焦於商務場景的Google Cloud企業級AI應用服務—Gemini Enterprise走入大眾投資生活，讓一般投資人也能體驗企業等級的AI工具，只要新開立元大證券戶即有機會獲得「Gemini Enterprise」的使用權益，大幅提升市場洞察力，讓資訊整理與投資決策更加敏捷效率。

活動自2026年11月1日至12月31日限時登場，活動期間至「AI理財神隊友」活動網頁完成登錄及開戶，即可參加「 Gemini Enterprise 6個月方案」抽獎，共計抽出20名幸運得主，若再成功買進台股或美股累計任3筆，前200名優先達標者可以直接獲得領取資格。詳細活動辦法請見元大證券官網: https://yuantasec.pse.is/9qzrhv

元大證券表示AI正快速改變投資人取得與整理資訊的方式，本次與Google Cloud跨界合作，將企業級AI服務帶進更多投資人的日常使用場景，拓展數位金融創新的更多可能性。元大證券旗下備受市場好評的投資先生APP，除了整合了台股、美股、熱門ETF、定期定額、基金投資等全方位商品服務，也將持續拓展更多數位金融與智慧應用場景，為AI新世代的投資人打造更完善的數位投資體驗。