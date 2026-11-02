集保：戶戶通體驗跨券商服務 後台導入雙因子驗證

集保結算所總經理陳德鄉今天表示，「信任」是金融服務不可動搖的基石，10月底啟動服務雙重升級，對外，集保透過「集保e手掌握」直通「戶戶通」，賦予投資人更直覺、便捷的跨券商數位資產管理體驗；對內，針對全市場參加人辦理證券帳簿劃撥作業「eSMART系統」導入雙因子安全驗證機制，全面強化核心後台作業的資安防護與韌性。

為因應資安發展趨勢與金融身分驗證要求，集保結算所指出，針對證券商、保管機構等全市場參加人辦理證券集中保管與帳簿劃撥核心作業的「eSMART系統」，正式導入2FA機制，從源頭嚴密防範帳號竊取、憑證偽冒及非授權存取風險，大幅提升防護強度，為每日龐大且關鍵的市場交割結算等帳簿劃撥作業建立標準化、高規格的資安防護網。

集保結算所自113年12月推出「戶戶通」平台以來，原本投資人須透過證券商App或使用電腦網頁完成申請。本次功能升級後，投資人可直接在「集保e手掌握」App內，搭配台網數位憑證，24小時全天候連結「戶戶通」平台，申請將跨券商紙本存摺轉換為手機存摺，實現「一指申請、一站到底」的流暢體驗，大幅省去投資人逐一往返證券商申辦的時間與成本。

集保統計，目前「集保e手掌握」App開通戶數已逾830萬戶，新開戶投資人申請手機存摺比率高達95%，顯示手機存摺深受投資人青睞。