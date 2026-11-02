阻貶新台幣 央行10月減發存單逾2000億元

外資10月大舉提款台股，單月賣超近兆元，台北外匯市場也出現罕見巨量交易，前10大單日成交量中，有4個交易日集中在今年10月。值得注意的是，央行一方面進場賣美元、回收新台幣，阻止新台幣貶勢擴大，另一方面卻同步減發2,165億元新台幣央行定期存單，釋出市場資金。10月30日央行未到期存單餘額降至5兆8,794億元，顯示央行在穩定匯率與維持新台幣市場流動性之間，採取雙向操作。

從外匯市場交易量來看，10月匯市波動明顯升高。央行統計，10月15日單日成交量達91.15億美元，創下近期高峰；10月13日也達71.145億美元，分別位居市場交易量前段班。此外，10月16日及20日成交量分別達46.12億美元及42.765億美元。上述4個交易日合計成交量達251.18億美元，反映外資大舉調節台股、資金匯出，帶動外匯市場買賣雙方交易需求同步升高。

匯銀人士指出，外資10月賣超台股近兆元，賣股後的資金匯出形成新台幣主要貶值壓力，央行為避免匯率短時間內劇烈波動，進場調節美元供需。不過，央行並未因此全面收緊新台幣資金，反而透過減發央行存單，讓資金回流銀行體系，避免匯市調節造成市場流動性過度緊縮。

從資金市場指標來看，隔夜拆款利率也呈現緩步走低。今年9月21日以來，隔拆利率均低於0.815%，央行減發存單期間，隔拆利率也同步緩降，顯示銀行間短期資金供需仍相對平穩，並未因央行進場阻貶新台幣而出現明顯資金緊俏，昨天隔拆利率為0.812%。