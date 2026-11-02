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外資賣壓延燒匯市 新台幣重貶逾2角逼近32.7元
美國科技大廠財報欠佳，加深市場對於AI投資熱潮的疑慮，美科技股重挫，台灣股匯市今天同步下跌，新台幣匯率早盤重挫逾2.1角，逼近32.7元。
AI投資變現能力引爆市場疑慮，全球科技股賣壓再起。台股今天開盤旋即下挫超過800點，最低為44399.1點，失守45000點大關。
外資上週五大砍台股逾新台幣1100億元，遞延性匯出賣壓今天湧現，加上台股持續走弱，進一步加重新台幣貶值壓力。新台幣今天以32.5元開盤後，貶勢迅速擴大，上午10時左右，已重貶逾2.1角，最低觸及32.694元。
匯銀人士分析，隨著月底出口商拋匯潮告一段落，匯市失去重要支撐力道，外資又集中大舉匯出，加劇新台幣貶勢。由於市場對AI投資前景的疑慮尚未消散，外資撤退壓力仍在，短線新台幣恐難擺脫偏弱格局。
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