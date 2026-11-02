TISA最新數據曝光 誰最積極存退休金？

TISA 2.0租稅優惠方案出爐，為退休理財再添誘因。究竟誰最積極透過TISA存退休金？「鉅亨買基金」最新統計，50至59歲是TISA基金投資主力，持有人數與投入金額占比雙雙居冠；60歲以上每人每月平均申購金額最高，達2.9萬元，為29歲以下的3.4倍。值得注意的是，39歲以下年輕族群也占逾三成，顯示退休投資已逐漸跨越世代。隨著TISA 2.0研議導入租稅優惠，有望進一步鼓勵民眾提早投入、長期累積退休資產。

行政院日前宣布推動TISA第二階段租稅優惠，規劃本人、配偶及受扶養未成年子女，每人每年投入符合規定的TISA專戶金額，最高2.4萬元可自綜合所得總額減除；未來符合年滿60歲、持有專戶滿30年或特定重大變故等條件，提領時亦可享免稅優惠。「鉅亨買基金」表示，新制結合租稅誘因與退休提領條件，有助提升長期儲蓄吸引力。不過，相關措施仍待修法，實際節稅效益也須視個人所得及適用稅率而定。

從投資行為觀察，50至59歲是TISA主要投入族群。「鉅亨買基金」統計，截至今年10月27日，該年齡層占TISA持有人29.2%，持有部位投入成本占比達34.8%，均居各年齡層之首；若合併50歲以上族群，持有人數占41.3%，投入成本卻達55.9%。進一步觀察今年1至9月申購情形，以當月實際申購客戶計算，60歲以上每人每月平均申購約2.9萬元，50至59歲約1.85萬元，29歲以下則約8,600元。隨著退休時間接近，投入規模大致提高，但資產累積時間也相對縮短，如何兼顧成長與風險控管更顯重要。

相較熟齡族群投入較高，年輕世代也展現提早參與退休投資的潛力。統計顯示，39歲以下客戶占TISA持有人32.1%，其中，29歲以下占17.3%。「鉅亨買基金」指出，TISA 2.0每年2.4萬元的所得減除額度，換算每月約2,000元，可作為年輕族群小額累積退休資產的參考目標。退休準備最大的優勢在於時間，愈早開始、持續投入，愈有機會發揮長期複利效果，讓退休準備不必等到中年才開始。

除了投入金額，退休資產配置同樣值得關注。「鉅亨買基金」統計發現，約72.7%的TISA客戶同時持有其他基金，其中持有台灣股票基金者占60.9%、資訊科技股票基金占30.1%、美國股票基金占16.5%。「鉅亨買基金」表示，不少投資人已透過基金參與不同市場，但持有多檔基金不代表充分分散風險，若既有資產過度集中台股或科技產業，仍可能面臨較大波動。隨著TISA 2.0強化退休儲蓄誘因，更應從整體資產配置角度檢視持倉，避免過度集中單一市場或產業。

「鉅亨買基金」強調，TISA 2.0的價值不只是節稅，更在於鼓勵民眾長期累積退休資產。年輕族群可善用時間優勢，透過小額定期定額提早布局；中高齡族群則應依退休時程、資金需求及風險承受能力，適度調整投資組合。此外，長期投資也應重視交易成本，透過「鉅亨買基金」平台申購基金享0手續費優惠，有助降低投資成本，讓更多資金投入長期累積。隨著TISA 2.0研議導入租稅優惠，投資人若能兼顧節稅、成本控管與資產配置，將更有助於實現退休理財目標。