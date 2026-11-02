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法人：利率震盪期配置中短天期債券 兼顧收益與利率風險管理

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

凱基投信表示，FOMC的10月會後聲明顯示，美國經濟成長優於先前預期，上半年GDP成長率由1.8%上修至2.4%，第3季成長動能看起來更強。雖然高利率已使部分企業的融資與信用條件趨緊，市場對資本配置也更加審慎，但企業資本支出整體仍維持強勁，高科技投資持續扮演重要成長動能。

根據FedWatch資料，市場目前仍預期聯準會可能於12月再升息1碼，且後續利率路徑仍具有進一步上調的可能，至於聯準會的態度，則有待12月FOMC會議所釋出的相關訊息。在下一次FOMC會議到來之前，將有六周的資訊密集期，將是聯準會判斷是否再升息的關鍵，而能源價格變化仍是通膨能否下行的最大變數，其次利率緊縮對經濟的影響，也將是12月會議前的觀察重點。

凱基投信表示，當前經濟成長維持強勁、AI產業的成長動能有增無減，為股市帶來有力的支撐，然而，聯準會升息週期尚未結束，且長期公債殖利率仍維持在高檔區間，預期股市評價短期間內仍有一定壓力。故在參與股市成長的同時，建議做好資產配置應對政策不確定性所導致的市場波動；分散配置可透過資產類別與投資區域的適度分散，達成穩健配置的效果；若有拉回則可分批逢低承接部位。

股市方面，聯準會對升息按下暫停鍵，市場焦點也重回美股財報季，本季財報重點除了檢視科技巨頭的營收及獲利，另一個重點在於自由現金流表現，市場將進一步檢驗AI資本支出與雲端成長的匹配程度，研判2027年市場會以更嚴格的標準審視企業AI變現進度，模型層及應用層的成長速度將是市場關注焦點。

凱基投信指出，油價造成美國通膨壓力，通膨已連續六年高於目標，在通膨尚未明顯降溫之前，聯準會可能維持審慎且漸進的緊縮立場；除非重大事件導致通膨急速升溫，否則快速升息的可能性相對有限。於利率震盪期，仍建議配置中短天期債券，可望兼顧收益與利率風險管理，並分散股市修正衝擊。

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