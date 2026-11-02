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日圓兌美元在157價位狹幅盤整 因這理由日央12月將升息一碼

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
市場普遍預期，基於考量日本基礎通膨持續走升，預期今年12月日本央行將再次升息以抑制通膨。
市場普遍預期，基於考量日本基礎通膨持續走升，預期今年12月日本央行將再次升息以抑制通膨。

美國期中選舉即將登場，日本央行於上周決議按兵不動維持利率，並首度稱基礎通膨率已達2%目標。對此，市場普遍預期，基於考量日本基礎通膨持續走升，預期今年12月日本央行將再次升息以抑制通膨。日圓兌美元2日早盤在157價位狹幅盤整，波動區間落在157.4至157.8。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，日本通膨的成因與該國的進口通膨具有高度的連動關係，一般來說進口通膨傳遞至國內約有半年至九個月的傳遞時間，他指出，日本自今年五月起進口通膨就大幅攀升，使得明年上半年日本國內的通膨恐怕持續升溫。

因此，林啟超指出，若沒有意外，今年12月日本央行會議預料將會做出升息一碼的決議，利率從1.25%升至1.5%。不過，他也指出，明年各主要央行皆面臨一大考驗，原因是荷莫茲海峽局勢遲遲未能解決，若油價持續處在高檔，各國經濟情勢恐怕也會受到影響，屆時是否繼續升息將面臨抉擇。

富邦金控首席經濟學家羅瑋則表示，在中東及俄烏局勢尚未有具體的結論、全球股市波動加劇、油價仍處於相對高檔的情況下，再加上美國經濟相對強勁，預期美國、日本及歐洲三大央行12月還會再升息一碼，預料美元、日圓、歐元到今年12月大致都會維持目前的走勢，美元指數持續維持101至102的相對高位，日圓、歐元則難以獨強。

國銀也分析，考量日本基礎通膨持續走升，預期下次日本銀行升息時點將提前至12月，原因主要有兩個，第一，除了日本CPI、核心CPI外，由日本銀行發布的基礎通膨率已連續3個月超過2%目標，並持續上升；第二，日銀總裁植田和男在10月中表示，政策重心近期已轉向確保通膨穩定在2%左右，基礎通膨已大致處於2%左右，不能容忍接下來進一步走高。綜合上述兩大原因，預期下次升息時點預估將提前至今年12月。

日圓 升息 日本央行

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