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台股重挫外資匯出壓力大增 新台幣早盤重貶逾2角
美股上周五重挫，台灣股匯市今日同步承壓，台股早盤一度大跌逾800點，失守4萬5千點關卡，外資賣股匯出壓力升高，新台幣兌美元匯率開盤即重貶，以32.5元開出後，貶勢迅速擴大，最低觸及32.68元，較前一交易日收盤32.478元重貶2.02角，逼近32.7元關卡。
受到美國科技股財報不佳、AI投資疑慮升溫影響，上周五費城半導體指數暴跌7.2%，台積電ADR（美國存託憑證）重挫近6%，拖累台股今日持續下探。由於上周五外資已大舉賣超台股1,124億元，市場擔憂外資持續撤出，進一步加重新台幣貶值壓力。
匯銀主管指出，近期外資調節台股部位，賣股後的資金匯出需求成為新台幣走弱的重要因素，加上國際股市震盪，市場美元買盤升溫，短線新台幣恐持續承壓。
匯銀人士認為，32.7元將是接下來的重要觀察價位，除外資匯出動向外，央行是否進場調節、減緩新台幣貶勢，也將成為今日匯市焦點。
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