台股重挫外資匯出壓力大增 新台幣早盤重貶逾2角

美國聯準會2026年10月會議將政策利率維持在3.75%至4.0%不變，在9月升息25個基點（1 碼）後暫停升息，但仍維持明確的緊縮傾向。PIMCO經濟學家衛艾婷（Tiffany Wilding）、 Graeme Westwood預期，12月將再升息25個基點，並認為2027年初仍存在再升息一次的風險，之後政策利率可能維持較長時間不變。這仍屬於政策重新校準，而非長期升息循環的開端。

2026-11-02 09:57