聯準會暫緩升息 PIMCO ：政策仍在持續重新校準

美國聯準會2026年10月會議將政策利率維持在3.75%至4.0%不變，在9月升息25個基點（1 碼）後暫停升息，但仍維持明確的緊縮傾向。PIMCO經濟學家衛艾婷（Tiffany Wilding）、 Graeme Westwood預期，12月將再升息25個基點，並認為2027年初仍存在再升息一次的風險，之後政策利率可能維持較長時間不變。這仍屬於政策重新校準，而非長期升息循環的開端。

在聯準會主席華許（Kevin Warsh）召開記者會前，市場最關注的問題是：在經濟成長仍強勁、通膨仍處高檔之際，聯準會為何要等待，而非立即再次升息？華許解釋是，決策官員希望有更多時間評估9月升息及金融環境收緊對經濟的影響；他認為，多數委員認為「藥效已開始發揮作用」。

聯準會決定維持利率不變，部分考量來自金融環境。2026年以來，美國長天期公債殖利率已明顯上升，推高借貸成本，並抵銷強勁股市對經濟成長帶來的部分支撐。

此外，近期低品質借款人（主要為CCC評級債券）的信用利差有所擴大，AI價值鏈中的部分領域亦出現類似情況；這些企業的商業模式尤其仰賴高額前期投資，且後續維護投資規模仍存在不確定性。這與華許的說法一致：科技投資對利率相當敏感，因此決策官員有空間等待並評估較高利率的影響，而不必連續在每次會議升息。

不過，暫停升息並不代表聯準會已完成政策調整。美國內需支出仍具韌性，資本投資維持強勁，通膨則大致橫向發展。這些情況使決策官員仍對高於目標的通膨持續存在保持警戒，無論原因是需求比預期更強，或新的供給衝擊再度推升價格壓力。

聯準會聲明指出，「累積更多資訊」將有助於判斷，為確保通膨及時回到2%目標所需要的政策立場。我們認為，這項措辭意在保留進一步緊縮的時點與幅度彈性，而非暗示9月的升息已經足夠。

委員會的投票結果也反映出對政策調整速度的討論。10月決議以10比2通過，聯準會理事Lisa Cook與克里夫蘭聯準銀行總裁Beth Hammack主張再升息 25 個基點。達拉斯聯準銀行總裁Lorie Logan與明尼阿波利斯聯準銀行總裁Neel Kashkari曾在7月主張升息並投下反對票，但10月則支持維持利率不變。兩人的支持顯示，他們願意採取循序漸進的政策步調，也與許多聯準會官員近期發言及9月會議紀錄所呈現的看法一致：若需求強於預期，或供給面通膨壓力再度升高，進一步緊縮仍可作為風險管理措施。

值得注意的是，華許並未認同經濟已明顯過熱的看法。他表示，多數同僚並不認為經濟運行過熱，並強調通膨預期維持穩定。

華許也說明聯準會會議時程的調整。聯準會仍將每年召開八次會議，但自2027年秋季起，其中一次會議將專門討論貨幣政策策略，而不進行政策表決。到了2028年，將調整為六次政策會議，以及兩次不進行政策表決的策略會議。目前尚未決定哪一次會議將率先改為策略會議。

這項區分將為策略討論提供更明確的專屬空間，但本身並不代表利率政策的最終方向有所改變。正如PIMCO在9月會議後所指出，聯準會的政策調整可能不只是為不利的通膨結果預作保險，也反映其對通膨回到目標的速度感到不滿。10月暫停升息並未改變這項根本動機。

儘管如此，現在並不是2022年。薪資成長與單位勞動成本正在放緩，加上生產力維持強勁，使聯準會可以採取比全面性、由勞動市場驅動的經濟過熱情境更為審慎、漸進的政策回應。

PIMCO基準情境仍是聯準會將在12月升息，且2027年初存在再升息一次的風險，之後政策利率可能維持較長時間不變。重要的是，長天期殖利率近期上升，主要由市場對政策利率的預期提高所推動，而非期限溢酬上升。未來幾次會議中，若要維持目前的緊縮效果，聯準會必須實現市場已反映的升息預期；否則金融環境可能重新寬鬆，使通膨維持高檔。

然而，進入2027年後，若通膨降溫的跡象更加明確，加上較高借貸成本對經濟造成更大的拖累，進一步升息的必要性可能降低。藥效或許已開始發揮作用，但聯準會尚未宣布療程結束。