外資上周五提款逾千億！新台幣早盤貶破32.6元

新台幣匯價今早以32.5開盤，小貶2.2分；台股開盤跌逾700點失守「45K」。

開盤15分鐘後，台北匯市消化上周五外資賣超的美元匯出壓力，新台幣再貶破32.6元，貶值擴大至1.44角。

匯銀分析，美股在Amazon、Intel財報引發AI投資回報慮，以及Binance加密駭侵與中東油輪事故等多重利空下大幅回落，上周五那指重挫 2.86%、費半跌逾7%，VIX 跳升近13%，資金轉向能源與防禦型類股。美債在財報引發的科技股重挫下出現避險買盤，10年期殖利率一度走低，但隨油價升溫而大漲，通膨疑慮壓抑債市漲幅，終場僅小幅收高，美元指數在美債殖利率微跌與科技股去槓桿背景下小幅走弱。日銀暗示或於 12月再升息，支撐日圓小幅走升。

美科技大廠再傳財報利空，上周五外資賣超逾千億元台幣，今早外匯市場消化美元匯出籌碼，使台幣走勢偏弱。