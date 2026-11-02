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信任金融雙重升級 集保新增「戶戶通」申請及eSMART雙因子驗證

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
集保新增「戶戶通」申請及eSMART雙因子驗證(臺灣集中保管結算所/提供)
集保新增「戶戶通」申請及eSMART雙因子驗證(臺灣集中保管結算所/提供)

為持續提升金融市場服務之便利性及安全性，臺灣集中保管結算所2026年10月底啟動服務雙重升級：對外於投資人慣用的「集保e手掌握」App新增「戶戶通」申請管道；對內，則於全市場參加人辦理證券帳簿劃撥作業的「eSMART系統」導入雙因子安全驗證機制（2FA），以「對外便民賦能、對內強化韌性」構築資本市場便利、安全的數位金融服務生態圈。

集保結算所總經理陳德鄉表示，「信任」是金融服務不可動搖的基石，這次升級以內外兼備為核心。對外，透過「集保e手掌握」直通戶戶通，賦予投資人更直覺、便捷的跨券商數位資產管理體驗；對內，透過eSMART系統導入雙因子驗證，全面強化核心後台作業的資安防護與韌性。

集保結算所自2024年12月推出戶戶通平台以來，原本投資人須透過證券商App或使用電腦網頁完成申請。這次

功能升級後，投資人可直接在「集保e手掌握」App內，搭配台網數位憑證，24小時全天候連結戶戶通平台，申請將跨券商紙本存摺轉換為手機存摺，實現「一指申請、一站到底」的流暢體驗，大幅省去投資人逐一往返證券商申辦的時間與成本。目前「集保e手掌握」App開通戶數已逾830萬戶，新開戶投資人申請手機存摺比率高達95%，顯示手機存摺深受投資人青睞。

在對外優化投資人前台便利服務的同時，集保結算所對內亦同步拉高市場機構端的核心資安防護規格。因應資安發展趨勢與金融身分驗證要求，集保結算所針對證券商、保管機構等全市場參加人辦理證券集中保管與帳簿劃撥核心作業的「eSMART系統」，正式導入2FA機制，從源頭嚴密防範帳號竊取、憑證偽冒及非授權存取風險，大幅提升防護強度，為每日龐大且關鍵的市場交割結算等帳簿劃撥作業建立標準化、高規格的資安防護網。

陳德鄉強調，集保結算所將持續以市場參與者與投資人的需求為中心，落實「信任金融」的核心價值，為台灣資本市場永續發展注入穩健動能。

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