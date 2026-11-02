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壽險金控賣金融股鎖利 挹注配息
金融股第3季漲逾13%，壽險金控忙收割。玉山金（2884）、台新新光金（2887）、國泰金（2882）及富邦金（2881）四檔金控股，均遭壽險金控減碼。法人分析，漲多鎖利、換股之外，賣股獲利也可能增添未來配息銀彈。
據9月底大額交易資料，三家金融股部位合計2,798億元、季增4.7%，遠低於金融股指數同季漲幅。富邦、凱基（2883）各季減14.7%、12.3%；國泰雖增11.6%，仍落後類股漲幅，顯示均站賣方。
玉山金季漲30%，國泰、富邦合砍近1.47萬張；台新新光金漲26%，富邦、凱基也合賣1.09萬張。富邦金遭國泰、凱基減碼9,746張，國泰金則被富邦、凱基合砍1.22萬張。
國泰採「鎖利換股」策略，減持玉山金、富邦金，轉而加碼華南金（2880）8.53萬張、中信金（2891）3.42萬張及兆豐金（2886）1.72萬張。
富邦「縮減金融、轉攻科技」，大砍中信金逾6萬張，金融股持股比重降至4.5%。凱基則「調節換股」，減持台新新光金、國泰金，加碼中信金4.02萬張及元大金（2885）8,390張。
法人指出，若處分的是帳列FVOC的股票，賣股利得可轉入未分配盈餘，依法提列相關公積後，有助增加配息空間。
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