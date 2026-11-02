壽險金控賣金融股鎖利 挹注配息

國泰投信董事長李偉正表示，今年是國泰投信引領集團資源整合、加速專業能力落地的關鍵一年，不只深化投資研究、產品策略及全權委託等專業能力，也以國際級標準，提升投資管理與風險控管水準，承接集團長期資金、整合專業投資資源，以及拓展外部市場的資產管理核心平台。

2026-11-02 01:30