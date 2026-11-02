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三壽險科技股部位衝高 9月底合計達1.58兆元 占台股大額持股76%

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
AI行情遇亂流，壽險買盤卻燒更旺。AI示意圖。 路透
AI行情遇亂流，壽險買盤卻燒更旺。AI示意圖。 路透

AI行情遇亂流，壽險買盤卻燒更旺。國泰（2882）、富邦（2881）、凱基金（2883）9月底科技股部位衝1.58兆元寫史上新高，季增1,216億元，占三家台股大額持股76%，居重倉核心。

展望第4季，市場認為，壽險資金對科技股買盤未因行情震盪退燒，但資金已在不同供應鏈間分流，接下來比的不只是誰買得多，更是誰押對真正的AI受惠者。

據三家金控9月底大額交易名單，國泰科技股部位季增7%至7,114億元、富邦增6.5%至6,747億元，凱基更大增21%至1,953億元，三家增幅均高於同季電子股漲幅，顯示全站買方。

富邦金、凱基金由上季減碼，全轉為加碼，國泰則延續買盤。電子股漲勢放緩，壽險資金反而更加積極。

三壽險科技股買盤聚焦聯電（2303）、京元電子（2449）及欣興（3037），三檔合計加碼逾6.1萬張。其中國泰、富邦共敲進聯電約3.18萬張，凱基也新納入大額交易名單。

京元電子獲三家齊買1.64萬張，欣興則由國泰、富邦合買近1.29萬張，顯示買盤從AI伺服器延伸至晶圓代工、晶片測試及載板。日月光投控（3711）與鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）四檔上演「多空對作」。

國泰金採「續攻AI、布局擴散」策略，增持英業達（2356）約1.2萬張、廣達9,761張、鴻海7,852張，台積電（2330）也增加4,931張。

另有健策（3653）、大立光（3008）及萬潤（6187）等五檔新面孔，顯示布局從AI組裝延伸至散熱、高階光學及先進封裝設備。

富邦金主打「大換股」，調節日月光投控、大聯大（3702）及部分AI組裝股，轉而加碼聯電2.42萬張、技嘉（2376）1.45萬張及京元電子8,019張。九檔新增標的包括南電（8046）、華新科（2492）、昇達科（3491）及嘉澤（3533），顯示布局轉向PCB、被動元件、伺服器連接器與衛星通訊。

凱基金「由守轉攻」，加碼鴻海1.14萬張、緯創8,247張及廣達3,415張。日月光投控、金像電（2368）、台光電（2383）、台燿（6274）及聯電也躋身大額名單。

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