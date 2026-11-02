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財富管理論壇周四登場／國泰世華銀首席經濟學家林啟超：供應鏈位移 翻轉經濟

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
國泰資產管理／國泰世華銀首席經濟學家林啟超。國泰世華銀／提供
國泰資產管理／國泰世華銀首席經濟學家林啟超。國泰世華銀／提供

過去十年全球供應鏈劇烈重塑，國泰資產管理／國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，台灣出口與經濟的強勁表現是歷經美中科技戰到AI浪潮的長期累積。然而，隨著今年各項成長動能逐步攻頂，未來數年全球恐面臨資金吃緊與電力短缺兩大結構性挑戰。

經濟日報將於周四（5日）舉辦「財富管理論壇—通膨變局 資產配置新策略」，林啟超將發表專題演講，題目為「TAIWAN TRAVELOGUE：供應鏈位移下的經濟翻轉」。本論壇由中國信託銀行、國泰世華銀行、台新銀行、永豐金證券、富蘭克林證券投顧等協辦。

林啟超分析，近十年來的供應鏈重組可分為兩階段，第一階段是2016至2022年美中貿易戰開打初期，越南因產能外移受惠最多；但2022年迄今，美國進口台灣商品占比大幅增加，台灣表現突出，關鍵正是AI崛起。

台灣外銷訂單在境內生產比重大幅攀升，從2016年的46%成長至今年的52.6%。其中，電子產品（主要為晶片）在境內生產比重，從2015年的49.2%成長到今年65.3%，資通訊（主要為伺服器）亦從7.3%，成長到今年高達29.7%。

林啟超解釋，過去台灣多從事代工，但雲端服務商（CSP）大舉建置資料中心，成本結構中超過一半是在台生產的晶片與伺服器，帶動台灣今年經濟成長率雙位數增長。供應鏈重組帶來的紅利直接反映在總體數據上，自2022年底ChatGPT問世以來，台灣商品出口全球排名從第16名，占比約1.9%，一路攀升至今年預估為第六名，占比約3.3％至3.4%；台股市值更從全球第12名躍居至全球第四大。

不過，AI也加劇各國的「K型經濟」。林啟超指出，台灣、南韓、新加坡、越南等國的電子業與非電子業出口成長差距顯著擴大，各國經濟強弱幾乎取決於「電子占出口比重」的高低。

展望後市，林啟超認為，今年台灣受惠AI發展帶動的經濟成長率將達到高峰，明年成長動能預期逐步放緩。放眼未來二到三年，需警惕二大風險，一是全球資金緊俏引發「搶錢」潮，預估明年美國五大CSP業者資本支出將達1.1至1.2兆美元，且四成以上仰賴融資，在全球貨幣緊縮、高利率環境及美國可能縮表情境下，籌資成本居高不下，AI巨頭較有機會優先取得資金，中小企業與一般民眾借貸難度恐增加。

二是電力供給不足，以美國為例，資料中心用電爆發將使各州電價面臨上漲壓力，台積電等科技巨頭用電亦占台灣整體用電相當比重，能源供給能否順利是關鍵。

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