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台企銀AI LAB創新空間 啟用

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
臺灣企銀董事長李嘉祥(前排左)及總經理李國忠(前排右)率經營團隊啟用AI LAB創新空間，打造AI人才共創實踐基地。臺灣企銀／提供
臺灣企銀董事長李嘉祥(前排左)及總經理李國忠(前排右)率經營團隊啟用AI LAB創新空間，打造AI人才共創實踐基地。臺灣企銀／提供

生成式AI浪潮帶動金融產業快速轉型，臺灣企銀（2834）持續深化人工智慧布局，於今年10月啟用「AI LAB創新空間」，打造跨領域AI人才共創與實踐基地。啟用典禮由董事長李嘉祥親自主持，率領經營團隊及AI LAB成員共同參與，展現臺灣企銀推動AI人才培育與創新應用發展的決心。

AI LAB創新空間以「交流、共創、實踐」為核心，設置開放式沙龍區、會議討論空間及成果展示專區，透過專屬場域的建置，促進不同專業背景同仁跨單位合作，激發多元創新思維，加速創新提案驗證與應用發展。啟用典禮中，AI LAB團隊亦展示運用AI技術回應業務需求的創新提案，相關經驗將逐步帶動更多同仁理解並善用AI，形塑全行創新交流與實踐的文化。

臺灣企銀董事長李嘉祥表示，人才是企業成長的重要力量，而持續創新則是企業長遠發展不可或缺的基礎。推動AI LAB並非單純追逐科技潮流，而是希望透過人才培育與實務驗證，讓同仁真正了解AI、運用AI，進一步將創新構想轉化為實際價值。未來期待AI LAB持續孕育更多創新想法，讓成果真正應用於業務與服務，為客戶創造價值，也為臺灣企銀發展注入新的動能。

臺灣企銀近年積極推動數位轉型，以人才培育作為發展AI應用的重要基礎。自2025年7月成立AI LAB，集結來自總行及分行不同專業領域人才，目前共有37位成員組成六個跨部門團隊，透過系統化課程培訓、跨領域協作及實務議題探索，引導成員將AI技術與金融業務結合，從問題發掘、方案設計到應用驗證，逐步建立跨域創新能力。

展望未來，臺灣企銀將持續深化人工智慧應用，結合金融專業、科技發展與人才培育，以AI LAB作為串聯業務需求與創新能量的重要平台，在兼顧風險管理及金融服務品質的前提下，探索更多符合金融場景需求的AI應用，持續提升數位競爭力，朝智慧金融與永續發展願景穩健邁進。

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