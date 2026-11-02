台新「愛的力量」公益票選 起跑

由台新銀行公益慈善基金會攜手王月蘭慈善基金會、台北市艋舺龍山寺、中華民國老人福祉協會、中華電信基金會、台灣尤努斯基金會及國立中央大學亞洲影響力衡量與管理研究總中心等六大夥伴單位共同舉辦的全民網路公益票選活動「您的一票，決定愛的力量」於即日起開放全民投票，投票截止時間為11月30日17時止。

本屆入選提案分為「社會福利」、「數位學習」、「社會企業」及「公益傳播」四大領域，受惠對象涵蓋老人、身心障礙、弱勢族群及兒少等八大類別。其中「社會福利領域」共有188家團體入圍，分為15萬元（40名）、30萬元（20名）及60萬元（12名）三組，並設置「復能自立獎」；今年更首度增設「動能激勵加碼」機制，凡該領域入選的正取團體，若最終得票數達指定門檻即可獲贈加碼金。此外，跨界領域共38案入圍（數位學習六家、社會企業八家、公益傳播24家）。

為提升民眾參與意願並協助社福團體對外宣傳，本屆投票機制全面進行系統優化，包含「提案AI摘要」系統自動提煉長篇提案的服務精華，讓民眾在瀏覽頁面時能快速掌握各項計畫核心。「一鍵投滿十票」民眾加入會員後，可快速將手中的十票一次分配至心儀提案。「LINE快速登入」免除傳統手機簡訊驗證碼流程。

鑑於近年網路票選與社群釣魚詐騙頻傳，台新銀行公益慈善基金會強調，每一票都是對基層小型社福團體最實質的援助，主辦單位公布「防詐三步驟」，絕不索取密碼，活動全面採LINE授權快速登入。認明藍盾牌與官網，活動官方網址為taishincharity.org.tw，官方LINE帳號亦具備經審核認證的「藍盾牌」標章。免點連結也能投，直接開啟「Richart Life APP」點選「愛公益」專區投票，或自行於 Google 搜尋「您的一票決定愛的力量」進入官網；亦可將收到的網址貼至防詐工具進行查驗，安心守護善意。

第17屆「您的一票，決定愛的力量」投票期間為即日起至11月30日17時止。每位民眾擁有十票，單一提案限投一票。社會大眾可透過電腦或手機搜尋「您的一票，決定愛的力量」，登入投票支持優質公益計畫，讓台灣社會的善意持續循環。