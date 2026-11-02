金融三業前三季狂賺1.2兆元

據金管會統計，金融三業累計前九月稅前盈餘1兆2,715億元、年增77.5%；其中，證期投信業已刷新高，銀行、保險業也逼近各自全年紀錄，壽險成衝刺1.5兆元最大變數。

金融三業合計的前九月獲利，已提前改寫全年新高紀錄。法人認為，全年獲利仍有續衝空間，但能否三業同步創高，還得看第4季股債市臉色。

從獲利結構來看，前九月銀行業貢獻近47%、保險業31%、證期投信業22%，呈現「銀行穩、證期投信衝、保險業變數最大」格局。

銀行業前九月稅前盈餘5,946.9億元、年增22%，續寫史上同期新高，已達2025年全年6,279億元歷史高峰的近95%，全年刷高在望。其中本國銀行賺5,399億元，貢獻逾九成。

銀行局副局長張嘉魁說，銀行獲利成長，主因放款持續增加、財富管理與債券投資量擴大，帶動利息及手續費淨收益齊揚。市場認為，放款動能持續，有助穩住銀行第4季獲利。

證期投信業前九月賺2,791.5億元、年增1.52倍，早已提前改寫歷年全年獲利紀錄。其中券商賺2,265.3億元、年增1.71倍，自營業務收入更年增2.4倍，是主要成長動能。

期貨商前九月賺125億元、年增七成，投信業賺401億元、獲利近翻倍。

保險業前九月賺3,977億元，已達2021年全年4,111億元歷史高峰的97%。