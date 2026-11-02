國泰投信雙投資長制 強化組織韌性

國泰投信董事長李偉正表示，今年是國泰投信引領集團資源整合、加速專業能力落地的關鍵一年，不只深化投資研究、產品策略及全權委託等專業能力，也以國際級標準，提升投資管理與風險控管水準，承接集團長期資金、整合專業投資資源，以及拓展外部市場的資產管理核心平台。

李偉正指出，國泰投信今年已完成國泰人壽國內外股票資產及近60名投研人才移轉，並成立獨立研究部門，將投資與研究職能分工，為國內投信業創舉。李偉正說，如此一來可讓基金經理人專注精進在選股、建置投資組合，厚植投資研究深度與廣度。

隨資產管理規模與業務範疇持續擴大，國泰投信今年進一步採行雙投資長（CIO）制度，由資深副總林士喬與鄭立誠共同擔任投資長，透過專業分工讓投資端與產品端更緊密連結，強化組織韌性。

國泰投信已於今年下半年，積極展開國際級投研系統貝萊德Aladdin投資風險管理平台導入前置作業，以全產品線為導入目標，透過串聯前、中、後台核心作業，結合即時投資組合模擬、事件研究及風險量化分析，協助經理人掌握通膨、利率及地緣政治等市場風險，預計將於2027年底完成。

國泰投信的未來產品策略將改採聚焦核心產品，不以發行很多新基金為目標；此外，國泰投信也持續招募CIM儲備幹部（投資金融家），從投研、技術、產品、人才等多管齊下，打造區域級與國際化的資產管理能力。

面對亞洲資產管理中心政策帶來的發展契機，國泰金控將持續以投信為核心，整合銀行、保險的客戶、通路與專業資源，深化高資產服務、跨境配置及財富傳承布局。