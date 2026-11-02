國泰資產管理高峰會 回響熱

國泰金控（2882）於10月30日舉辦「2026國泰資產管理高峰會」，揭露今年9月底，國泰投信資產管理規模達3.61兆元，較去年同期成長55.6%，會中同步深度剖析總經脈動、科技趨勢、全球供應鏈變化等議題，共吸引近1.2萬人報名參與，線上及現場同時觀看人數突破8,000人。

隨著國泰金控資產管理布局邁入新階段，國泰投信亦以雙投資長制度、獨立研究部門及國際級投研系統三大面向，深化專業治理與投資管理能力。

國泰金控總經理李長庚表示，國泰資產管理高峰會今年邁入第三年，透過匯聚國內外專業與多元觀點，搭建台灣與全球資產管理市場的交流平台。面對快速變動的市場環境，比起預測下一次市場高點，更重要的是無論景氣與市場如何變化，都能穩健前行，這也是國泰以「夠穩健，才能靈活前進」全力發展資產管理的核心理念。

李長庚指出，隨著政府積極推動亞洲資產管理中心政策，透過法規鬆綁、高資產業務、TISA帳戶及高雄專區等措施，為台灣資產管理產業注入新動能。自2020年政策推動以來，台灣投信投顧業管理資產規模已突破新台幣23兆元，近一年半更成長逾76%，顯示資產管理已不僅是金融業務，更是帶動國家競爭力、協助民眾累積長期財富的重要力量。

李長庚也強調，資產管理的基石是信任，產品創新與業務成長必須建立在穩健的治理之上，國泰會持續深化投資研究、人才培育、科技投資、內部控制與風險管理，以更高的國際標準要求自己，以長遠的視角，謹慎面對每一次機會與風險。

台灣隨財富快速累積，走向財富管理的新階段，國泰資產管理高峰會以「引領新常態：打造穩健投資新典範」為主軸，邀集貝萊德、PIMCO、摩根大通、摩根士丹利、高盛、路博邁等海內外具影響力投資權威，與國泰專家深度對談，並由國際知名金融資訊與科技提供商彭博的專業人士擔任引談人。