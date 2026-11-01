金融業9月險守千億！僅賺1013億元、驟減四成 兇手是誰？

極端氣候改變台灣降雨型態，短時間強降雨、局部豪雨及淹水事件日益頻繁，住宅及居家財物面臨的天災風險也跟著升高。不少民眾以為住宅火險只保障火災，其實現行住宅火災及地震基本保險已將「住宅颱風及洪水災害補償保險」納入基本保障，住宅若直接因颱風或洪水造成損失，可依所在地區享有7,000元至9,000元不等的基本保障。

2026-11-01 02:25