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金融業9月險守千億！僅賺1013億元、驟減四成 兇手是誰？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會統計，9月單月三業稅前盈餘1,013億元、月減近四成，勉強守住千億元。聯合報系資料照
金管會統計，9月單月三業稅前盈餘1,013億元、月減近四成，勉強守住千億元。聯合報系資料照

金融三業9月獲利全減速，保險業衰退最深。據金管會統計，9月單月三業稅前盈餘1,013億元、月減近四成，勉強守住千億元；其中保險業單月少賺522億元，幾乎扛下三業近八成的獲利減幅。

壽險9月合計僅賺170億元、月減75%，衰退幅度居三業之冠。主因美債殖利率走揚，使壽險業部分債券評價承壓，加上現金股息收入減少，拖累整體獲利。

證期投信業9月賺274.3億元、月減27%，受券商獲利月減33%拖累。證期局副局長黃厚銘說，主因券商自營業務操作績效不如上月。

期貨商9月賺11.2億元、月減2.4億元；投信則逆勢增加2.9億元，賺55.2億元。

銀行業也同步降溫，9月賺568.8億元、月減7.4%；其中本國銀行賺545.2億元、月減11%。銀行局副局長張嘉魁指出，主要因投資與其他淨收益減少，使單月獲利回落。

儘管9月獲利降溫，金融三業今年前九個月已有七個月單月賺破千億元，4月更以2,180.8億元寫下史上單月新高。

從7月失速、8月反彈到9月再降溫，也凸顯股債市場波動及投資收益變化，仍是牽動金融三業單月獲利的重要因素。

金融業 壽險 壽險業

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