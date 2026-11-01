新台幣貶破32元 美元存戶趁貶值賺匯差

新台幣兌美元匯率近期持續在32元以上，美元存戶趁勢實現匯差收益，市場傳出部分民眾不惜提前解約美元定存，將資金換回新台幣。銀行主管指出，確實有原本持有美元活期存款的客戶，趁新台幣貶值之際擇機換匯賺取價差。值得注意的是，隨著匯率持續維持在32元以上，客戶換匯交易熱度已較前兩週降溫。

近期新台幣走勢偏弱，美元兌新台幣匯率站上32元關卡，對於先前在較低匯價買進美元的民眾而言，若此時將美元換回新台幣，除了原有的存款利息外，還有機會額外賺取匯差收益，也讓市場關注美元定存是否出現提前解約、獲利了結的情況。

銀行主管指出，近期確實有客戶趁美元走強進行換匯，但從實際交易情況觀察，美元定存提前解約仍屬零星個案，尚未形成明顯解約潮。主要是許多客戶原本就持有一定部位的美元活期存款，資金運用相對靈活，因此會依照匯率走勢及心中預期價位，選擇適當時機將美元換回新台幣，掌握匯差收益機會。

銀行主管進一步指出，10月初新台幣兌美元匯率升破32元關卡時，部分美元存戶把握匯率變動機會，換匯交易一度較為頻繁。不過，隨著近期匯率持續維持在32元以上，市場逐漸適應目前匯率水準，客戶換匯交易已不若前兩週密集。

至於美元定存戶是否適合提前解約，銀行主管提醒，民眾必須留意提前解約可能產生的利息損失。一般而言，定期存款若未到期便提前解約，銀行將依實際存放期間及相關規定重新計算利息，並可能按規定打折計息，因此即使換匯能賺取價差，也應先衡量提前解約損失的利息，以及實際可獲得的匯差收益，避免因小失大。

銀行主管建議，對於仍有美元資金配置需求，但又希望保留資金運用彈性的民眾，可考慮7天、14天等短天期美元定存，目前市面上年利率10%以上的優惠方案不少，民眾除了享有優惠利率，也能縮短資金被鎖定的時間，方便依後續匯率變化調整資金配置。不過，短天期定存優惠通常設有資金來源、承作門檻及適用期間等條件，民眾仍應比較各銀行方案，同時也應留意匯率波動風險。