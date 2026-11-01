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金融三業前3季獲利破1.27兆締新猷 持續推高全年紀錄

中央社／ 台北1日電
金管會統計顯示，金融三業前9月獲利達新台幣1兆2715.44億元，年成長77.5%。聯合報系資料照
金管會統計顯示，金融三業前9月獲利達新台幣1兆2715.44億元，年成長77.5%。聯合報系資料照

受惠今年資本市場行情，加上銀行放款推升淨利息收入，金管會統計顯示，金融三業前9月獲利達新台幣1兆2715.44億元，年成長77.5%，不僅寫下同期新高，也改寫8月已突破的全年獲利紀錄。

根據統計，今年前8月金融三業累計獲利達1兆1702.35億元，已超越全年獲利紀錄、2024年的1兆588億元；9月持續將數字推高，若第4季獲利未大幅衰退，估計今年度金融業獲利將寫新紀錄。

金管會公布金融三業今年前9月稅前淨利，統計範圍涵蓋銀行業、保險業與證券期貨投信業。其中，銀行業包括本國銀行、在台外銀、在台陸銀、信用合作社、票券金融公司及儲匯，保險業包括壽險業及產險業。

金融三業9月獲利約1013.09億元，月減670.7億元，累計前9月獲利達1兆2715.44億元，若拆分獲利組成，以銀行占比46.7%最高，其次為保險業31.2%，證券期貨投信業約21.9%。

金管會銀行局副局長張嘉魁表示，銀行業9月獲利達568.8億元，雖然因投資與其他淨收益減少較多，導致獲利月減45.7億元，但仍寫下歷年9月最佳表現。

整體而言，今年前9月銀行業稅前盈餘達5946.9億元，年成長近21.9%，本國銀行累計獲利5399億元，也年增18.4%，雙雙創下歷年同期最高。張嘉魁分析，主要是放款成長挹注淨利息收益，加上財富管理業務動能強勁，債券投資量增加等，帶動手續費收入。

保險業2026年接軌國際財務報導準則第17號保險合約（IFRS 17）新制，保險業今年前9月稅前盈餘3977億元，去年同期則為1177億元，但因兩年度會計基礎不同，獲利變動原因難以直接比較。

保險業9月獲利達170億元，月減522億元，主要因美債殖利率大幅彈升，導致壽險業放在FVTPL（透過損益按公允價值衡量）的債券評價產生未實現損失所致。

金管會證期局副局長黃厚銘表示，9月證券期貨投信業單月獲利274.29億元，月減103億元，主要是因證券商自營業務操作績效較8月減少。

證券期貨投信業今年前9月合計獲利達2791.54億元，年增152%。黃厚銘指出，證券業因股市成交值較去年同期成長，帶動經紀、自營與承銷業務，累計獲利2265.3億元，年增171%；投信業因資產管理規模上升、經理費增加，累計獲利401.1億元，年增99%；期貨業因自有資金投資有價證券處分與評價較去年同期增加，帶動累計獲利125.14億元，年增74%。

資本市場 金管會 銀行業

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