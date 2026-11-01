Fed利率按兵不動 四銀行教戰股債布局

美國聯準會（Fed）10月利率決策按兵不動，維持政策利率在3.75%至4%區間，市場關注後續股、債、匯市投資布局。台北富邦銀行、國泰世華銀行、台新銀行及中信銀行分析，高利率環境下，股市聚焦AI投資回收及企業融資壓力，債市則關注殖利率走勢及高評級債配置機會，投資宜重視企業獲利及財務品質。

台北富邦銀行指出，10月FOMC會議並未強化市場對未來升息預期，有利股市氛圍。根據微軟、Google、甲骨文近期釋出的訊號，AI轉化為營收速度符合預期，甲骨文也提出明確自由現金流展望及未來融資上限，緩解市場疑慮，因此至年底股市仍有彈升機會，可採取波段操作。債市方面，市場已反映至2027年仍有升息3碼的可能，預期11月美國財政部季度發債計畫有望釋出暫緩增發長債訊號，殖利率再次攀升壓力可望緩解，2027年高評級債配置比重有上調空間。匯市方面，法國政治及財政動盪有望支撐美元強勢；日圓若接近157至159區間上方，將是不錯的入手時機。

國泰世華銀行分析，短期高利率環境與偏高評價仍可能放大股市波動，市場重新檢視AI投資回收進度及融資成本壓力，科技股不排除持續震盪。不過，中長期AI趨勢未變，但市場焦點將由評價擴張轉向獲利成長與財務品質的審視。近期科技股修正帶動避險資金流向債市，美債殖利率自高點回落，但在Fed高利率政策、美國財政赤字、公債供給增加及企業融資需求支撐下，長端利率中樞仍將維持高檔，美元則維持相對偏強走勢。

台新銀行建議，升息循環尚未結束、景氣未明顯降溫前，債券應維持短存續期間，待12月升息落地、中東局勢穩定及通膨擴散程度下降後，再逐步拉長存續期間。股市維持類股輪動、品質優先的看法，核心布局存款體質佳、受惠殖利率曲線趨陡的大型銀行，以及現金流穩健、已展現AI變現能力的科技龍頭與軟體業，待12月FOMC前後拉回再分批提高持股，避開高估值及依賴外部融資的AI基建標的。黃金短線維持逢回分批布局看法，中長線待升息循環結束預期成形後有望轉強。