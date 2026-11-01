永豐金證券攜手刑事警察局 簽署阻詐合作MOU

券商守護高齡投資人的「警證情資共享、聯防」預警機制將上路。永豐金證券與內政部警政署刑事警察局簽署「反詐騙專案」合作意向書（MOU），要攜手串聯165反詐騙情資與證券交易資訊，即時辨識港美股（仙股）高風險交易態樣與名單，主動預警、及早關懷，讓券商成為高齡投資人的防詐前哨站。

永豐金證券董事長朱士廷表示，金融業經營的不只是資產，更是信任。永豐金證券近三年攔阻228件詐騙案、攔阻金額達5,857萬元。面對假投資資訊、深偽技術（Deepfake）到即時通訊工具等詐騙手法不斷翻新，永豐金證券選擇深度結合每日更新的警政情資，希望落實「及早發現、及早關懷、及早攔阻」，提升投資詐欺辨識與攔阻效能，共築全民防詐網。

據合作意向書內容，永豐金證券將導入165反詐騙專線聯防平臺情資，結合警政專業及早介入，打造「情資共享、風險預警、即時攔阻、全民防詐」四大金融安全防線。針對6歲以上高齡買進1元以下港美股（仙股）標的交易態樣名單，即時比對出高風險名單，由分公司業務同仁主動關懷。以「名單篩選、科技串接、分級關懷」三大防詐措施，強化高齡族風險交易態樣辨識能力。

這是永豐金控於2023年與刑事警察局建立資安與阻詐合作機制、2025年與臺灣高等檢察署簽署「可疑交易分析機制」合作意向書，永豐金證券接棒將警政資訊導入證券風控流程，推動投資人保護由異常交易監控邁向風險預警，續深化與警政機關的防詐合作。永豐金證券續精進第一線阻詐，今年2月，彰化據點營業員日常服務時覺查異狀，即時攔阻一筆600 萬元假投資詐騙案，事後客戶拍攝現金照片致謝，成為第一線阻詐成效的最佳見證。