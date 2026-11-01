快訊

機車煞車桿尾端為何有顆球？車行老闆揭2用途 關鍵時刻能保命

台股暴跌1156點失守半年線！外資狂賣1124億 公股行庫、投信逆勢買超護盤

飛機中間座位扶手到底是誰的？專家揭不成文規則 醫師教3招減少痠痛

聽新聞
0:00 / 0:00

永豐金證券攜手刑事警察局 簽署阻詐合作MOU

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
永豐金證券與內政部警政署刑事警察局簽署「反詐騙專案」合作意向書（MOU），由永豐金證券董事長朱士廷（左）、刑事警察局副局長蕭欽杰（右）代表簽署。業者／提供
永豐金證券與內政部警政署刑事警察局簽署「反詐騙專案」合作意向書（MOU），由永豐金證券董事長朱士廷（左）、刑事警察局副局長蕭欽杰（右）代表簽署。業者／提供

券商守護高齡投資人的「警證情資共享、聯防」預警機制將上路。永豐金證券與內政部警政署刑事警察局簽署「反詐騙專案」合作意向書（MOU），要攜手串聯165反詐騙情資與證券交易資訊，即時辨識港美股（仙股）高風險交易態樣與名單，主動預警、及早關懷，讓券商成為高齡投資人的防詐前哨站。

永豐金證券董事長朱士廷表示，金融業經營的不只是資產，更是信任。永豐金證券近三年攔阻228件詐騙案、攔阻金額達5,857萬元。面對假投資資訊、深偽技術（Deepfake）到即時通訊工具等詐騙手法不斷翻新，永豐金證券選擇深度結合每日更新的警政情資，希望落實「及早發現、及早關懷、及早攔阻」，提升投資詐欺辨識與攔阻效能，共築全民防詐網。

據合作意向書內容，永豐金證券將導入165反詐騙專線聯防平臺情資，結合警政專業及早介入，打造「情資共享、風險預警、即時攔阻、全民防詐」四大金融安全防線。針對6歲以上高齡買進1元以下港美股（仙股）標的交易態樣名單，即時比對出高風險名單，由分公司業務同仁主動關懷。以「名單篩選、科技串接、分級關懷」三大防詐措施，強化高齡族風險交易態樣辨識能力。

這是永豐金控於2023年與刑事警察局建立資安與阻詐合作機制、2025年與臺灣高等檢察署簽署「可疑交易分析機制」合作意向書，永豐金證券接棒將警政資訊導入證券風控流程，推動投資人保護由異常交易監控邁向風險預警，續深化與警政機關的防詐合作。永豐金證券續精進第一線阻詐，今年2月，彰化據點營業員日常服務時覺查異狀，即時攔阻一筆600 萬元假投資詐騙案，事後客戶拍攝現金照片致謝，成為第一線阻詐成效的最佳見證。

永豐金 MOU 情資

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

刑事局攜7業者推淨線專案 下架近30萬筆涉詐帳號

高齡詐騙最常見竟是假網拍 刑事局深入桃園原鄉教識詐

詐團濫用LINE語音驗證大量養號 刑事局聯7業者下架近30萬個帳號

期交所勇奪「2026年金融教育貢獻獎」最佳創新獎銀質獎

相關新聞

永豐金證券攜手刑事警察局 簽署阻詐合作MOU

券商守護高齡投資人的「警證情資共享、聯防」預警機制將上路。永豐金證券與內政部警政署刑事警察局簽署「反詐騙專案」合作意向書（MOU），要攜手串聯165反詐騙情資與證券交易資訊，即時辨識港美股（仙股）高風險交易態樣與名單，主動預警、及早關懷，讓券商成為高齡投資人的防詐前哨站。

匯市最前線／台幣32.3~32.8元整理

新台幣上周五（30日）以32.478元收盤，10月累計貶值6.27角，貶幅1.9%；上周升值3分，升幅為0.09%。匯銀估本周新台幣波動區間在32.3~32.8元間。

颱風洪水險 保護住宅標配

極端氣候改變台灣降雨型態，短時間強降雨、局部豪雨及淹水事件日益頻繁，住宅及居家財物面臨的天災風險也跟著升高。不少民眾以為住宅火險只保障火災，其實現行住宅火災及地震基本保險已將「住宅颱風及洪水災害補償保險」納入基本保障，住宅若直接因颱風或洪水造成損失，可依所在地區享有7,000元至9,000元不等的基本保障。

保險小百科／善用「保單存摺」 掌握自身權益

南部地區日前受短延時降雨影響，部分低窪地區淹水。為協助民眾及早掌握自身保險權益，產險公會提醒民眾可善用財團法人保險事業發展中心建置的「保單存摺系統」，查詢個人投保紀錄，了解現有保單是否包含颱風、洪水等相關保障。民眾可至「保單存摺系統」輸入相關個人資料後，查詢名下保險投保紀錄，進一步確認是否投保相關颱風、洪水保障，以及保障內容。

評估財產價值 住宅火險彈性加保

住宅火險雖已納入颱風及洪水基本保障，但面對極端氣候帶來的豪雨、淹水風險，7,000元至9,000元的基本保障是否足夠，也成為保戶檢視保障時的重要課題。產險業者提醒，近年豪雨造成的住宅損失已不再侷限於傳統地勢低窪地區，短時間強降雨也可能造成一樓住宅、地下室及高價值裝潢受損，民眾可依居住環境及財產價值評估是否進一步拉高保障。

利變壽險附1年健康險全面停售 亞健康族群喪失醫療理賠機會

再有保單全面停售。壽險公司全面停售利變型壽險附帶一年後理賠的健康險保單，除了國泰人壽九月停賣，據保險業人士透露，新光跟南山兩家大型壽險公司，已跟進在十月停賣，在保發中心和保險局的新規定出來之前，這類保單將成為絕響。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。