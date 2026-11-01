家辦顧問業務開放落地全台 國銀搶灘AI新富與傳產傳承商機

金管會開放符合資格的銀行，可將家族辦公室顧問業務擴大至高雄專區外，至少7間銀行表態將申請，也有多間銀行將專業人力與團隊配置納入選址考量。專家認為，開放後有望進一步帶動家辦業務成長，且北、中、南部都有需求，但人才培育與如何建立收費模式是2大挑戰。

為推動台灣成為亞洲資產管理中心，金管會10月8日宣布，開放已辦理高資產業務且於高雄專區試辦家族辦公室顧問業務達1年以上的銀行，可申請在專區外辦理家辦顧問業務，有11家銀行符合申請資格；截至9月底，高雄專區的家族辦公室顧問業務累計服務277家，受託管理資產約新台幣1218億元。

家族辦公室起源於歐美，是為家族管理私人財富和其他家族事務的機構。綜觀銀行目前家辦業務，普遍涵蓋資產配置、財富管理、投融資、信託、企業接班、股權與財富傳承及家族治理等，並整合律師、會計師等提供諮詢服務；部分銀行進一步提供跨境資產整合、家族憲章制定、公益慈善規劃等面向。

中信銀行表示，截至9月底，累計往來超過40組家戶，管理資產規模逾350億元，客群逾4成為上市櫃企業主家族、3成多為未上市櫃企業家族、約2成為跨境台商；目前正準備營業計畫書，將儘速提出申請，並以北、中、南旗艦集中服務概念設點。未來也將透過與政治大學合作的家族辦公室研究智庫，發展診斷與決策工具，助家族思考較適合的傳承方向。

國泰世華銀行指出，已為超過50個家族提供相關諮詢服務，預計2027年初提出申請；兆豐銀行表示，預計今年底前向金管會申請增設北區及中區家族辦公室營運據點。

第一銀行說，目前已服務超過50個家族，資產管理規模約350億元，正建置相關內部流程，將提出申請；台北富邦銀行表示，目前家辦管理規模超過130億元，已規劃申請擴大辦理，將優先考量高資產客戶較集中的地區布局。

此外，上海商銀、華南銀行也規劃將提出申請，玉山銀行表示，將積極評估家辦服務延伸全台；合庫銀行指出，審慎研議申請規劃。

資誠家族辦公室主持會計師洪連盛表示，在AI帶動下，台北、新竹的半導體大股東資產「好幾倍的倍增」，另中南部工業區、傳產、鋼鐵與石化等相關產業，也都受惠台股行情而累積大量財富，因此他近5年接觸的客戶量已翻倍成長，「高資產圈應該都有提這件事」，相信若家辦業務全台開花，應會是北、中、南均衡發展。

洪連盛表示，家族辦公室重點業務之一是「幫客戶賺錢」，這正是銀行的核心優勢；但涉及保護家族企業經營權、跨國資產保全與稅務規劃、家族治理等複雜情境時，銀行就需要與會計師、律師或家辦顧問業合作，這也是目前高雄專區銀行家辦業務採行的服務模式之一。

洪連盛說，銀行家辦顧問業務走出高雄，應是希望打造一站式服務，涵蓋投資融資、信託保險、稅法、投資架構等，這樣不僅能進一步促進產業整合、帶動家辦業務成長，也能強化台灣整體金融競爭力，畢竟「錢是沒有區域性的」。

不過，金管會發布規範也明訂，銀行新增營業據點須說明是否已配置充足專業人才；也有多家銀行在選址時將人才到位與專業團隊配置等議題納入考量。洪連盛指出，家辦業務需要懂稅法與投資家族溝通的跨領域人才，「我覺得台灣家辦人才不夠」，過去金融業會要求員工上家族信託管理師等課程，實戰經驗仍較少，因此「人才要夠」是家辦業務擴大首要之務。

洪連盛也說，相較國外家辦會按專案或績效向客戶收費，目前台灣的銀行家辦業務仍偏向以財富管理角度出發，也就是大多提供相關免費服務，並靠販售基金、保險等商品獲利；但未來若拓展家辦業務規模，可能就必須思考如何轉化為付費樣態，首要關鍵是釐清單純財富管理與家辦一條龍式服務的差異，與客戶間可能需要時間磨合。