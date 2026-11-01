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利變壽險附1年健康險 全面停售

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

再有保單全面停售。壽險公司全面停售利變型壽險附帶一年後理賠的健康險保單，除了國泰人壽九月停賣，據保險業人士透露，新光跟南山兩家大型壽險公司，已跟進在十月停賣，在保發中心和保險局的新規定出來之前，這類保單將成為絕響。

根據保險法規，一般疾病的健康險保單生效後，理賠等待期最長卅天，而癌症險或是其他重大傷病的理賠最長等待期則是九十天。然而，利變型壽險附加的健康險在保單生效後，最長等待期是一年，已超過九十天，引發外界質疑。

儘管壽險業者表示，第一年其實並沒有包含健康險保費，但是金管會認為保費的計算公式複雜，外界不會相信壽險公司的說法，還是要壽險公司停售保單。因此保險業者配合主管機關要求，先將這類保單下架。

例如國泰人壽在今年七月就曾經對外表示，第一年既然沒有收取健康保障的保費，就不應該被認定為延長等待期。

國泰人壽當時說明，第一年沒有把特定傷病發生率納入定價，因此不是收了健康險保費卻拒絕理賠。這張保單也有擴大承保對象，開放健康狀況較差、較難購買一般醫療險的民眾投保，等於是透過利變型壽險保單，來搭上醫療險順風車。

儘管金管會著眼於保戶權益，希望醫療險等待期間都要一致，但在主管機關的要求之下，卻有另外一批體況不是很好的民眾，也就是所謂的亞健康族群，喪失了透過這類利變型壽險結合醫療險的「綜合型保險」而得到醫療理賠機會。保險局會不會重新訂定新規定開門讓業者提出申請，或是這類保單就此成為絕響，有待後續觀察。

壽險公司 保單 壽險 金管會

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