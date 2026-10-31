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獨／利變型壽險附健康險10月全面停售 亞健康民眾更不易投保醫療險

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
利變型壽險附健康險10月全面停售 亞健康民眾更不易投保醫療險。聯合報系資料照。
利變型壽險附健康險10月全面停售 亞健康民眾更不易投保醫療險。聯合報系資料照。

再有保單全面停售。壽險公司已經全面停賣利變型壽險附帶一年之後理賠的健康險的保單，除了國泰人壽九月份的時候停賣，據保險業人士透露，新光跟南山兩家大型壽險公司，已跟進在十月份停賣，這類的保單在保發中心和保險局的新規定出來之前，將成為絕響。

該保單之所以停售，在於保險局跟保發中心不認同利變型保單的附加健康險的理賠等待時限，可以超過目前的所有健康險或是癌症險的等待時限規定，因此保險業者配合主管機關的要求先將這類保單下架。

儘管如此，但是提供這類商品的保險業者，雖然等到一年之後才開始理賠健康險的部分，但保險業者強調，實際上保護第一年所繳的保費，並沒有包括健康險的部分。

根據保險法規，一般疾病的健康險保單生效之後的理賠等待期最長三十天，而癌症險或是其他重大傷病的理賠最長等待期則是九十天，這也使得利變型壽險所附加的健康險在保單生效之後的最長等待期是一年，已超過九十天，引發外界的質疑，儘管壽險業者表示第一年其實並沒有收到健康險的保費，但是金管會認為保費的計算公式複雜，外界不會相信壽險公司的說法，因此還是要壽險公司停售保單。

例如國泰人壽在今年七月就曾經對外表示，第一年既然沒有收取健康保障的保費，就不應該被認定為延長等待期。國泰人壽當時就曾經對外說明，第一年沒有把特定傷病發生率納入定價，因此不是收了健康險保費卻拒絕理賠。此外，這張保單也有擴大承保對象，有開放健康狀況較差、較難購買一般醫療險的民眾投保，等於是透過利變型的壽險保單附加醫療險的機會來搭上有醫療險順風車。

儘管金管會是站在保戶的權益著眼，希望所有的醫療險的等待期間都要一致，不要因為產品別的不同而有例外，但是在主管機關的要求之下，卻有另外一批體況不是很好的民眾，也就是所謂的亞健康族群，喪失了透過這類利變型壽險結合醫療險的「綜合型保險」而得到醫療理賠的機會，保險局會不會重新訂定新規定開門讓業者提出申請，或是這類保單就此成為絕響，有待後續觀察。

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