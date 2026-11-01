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保險小百科／善用「保單存摺」 掌握自身權益

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

南部地區日前受短延時降雨影響，部分低窪地區淹水。為協助民眾及早掌握自身保險權益，產險公會提醒民眾可善用財團法人保險事業發展中心建置的「保單存摺系統」，查詢個人投保紀錄，了解現有保單是否包含颱風、洪水等相關保障。民眾可至「保單存摺系統」輸入相關個人資料後，查詢名下保險投保紀錄，進一步確認是否投保相關颱風、洪水保障，以及保障內容。

目前住宅火災及地震基本保險已納入「住宅颱風及洪水災害補償保險」，針對住宅建築物因颱風或洪水所造成的損失，依建築物所在地區別，提供7,000元至9,000元的基本保障。

此外，車輛部分，汽車車體損失保險可依保險契約約定附加「颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」等保障，民眾可依自身需求及車輛使用情形，檢視保單保障是否足夠。

保單 保險 淹水 火災

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