評估財產價值 住宅火險彈性加保

住宅火險雖已納入颱風及洪水基本保障，但面對極端氣候帶來的豪雨、淹水風險，7,000元至9,000元的基本保障是否足夠，也成為保戶檢視保障時的重要課題。產險業者提醒，近年豪雨造成的住宅損失已不再侷限於傳統地勢低窪地區，短時間強降雨也可能造成一樓住宅、地下室及高價值裝潢受損，民眾可依居住環境及財產價值評估是否進一步拉高保障。

國泰產險觀察，民眾可從住宅所在地、周邊是否曾有積淹水紀錄，以及家中是否有木作地板、系統櫃、壁紙等高價值裝潢，評估自身面臨的颱風洪水風險；若住宅位於較高風險區域，或居家財物、裝潢價值較高，可依需求評估加保「超額颱風及洪水險」，提高住宅因颱風或洪水造成財物損失的保障額度。

以台北市一樓住宅為例，若投保建築物250萬元及動產50萬元的「超額颱風及洪水險」，年保費約5,240元；若再加計住宅火險與地震基本險，全年保費約7,000餘元，民眾可依住宅風險及保障需求彈性規劃。

另外，若愛車不小心變成泡水車，車主更是損失慘重，很多人以為替愛車買「全險」，保障應該全包含在內。事實上，「天災損失」在甲、乙、丙式車體險中都是屬於「除外不保事項」，也就是說因暴雨淹水或颱風導致車輛毀損，產險公司都是不會理賠的，車主必須另外加保「颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」，才能轉嫁因颱風等天災造成的車損；另外常見颱風來襲，強風吹斷路樹砸壞車輛、暴雨引起土石流掩埋了汽車，也都在這項附加條款的保障範圍內。