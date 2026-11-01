颱風洪水險 保護住宅標配

極端氣候改變台灣降雨型態，短時間強降雨、局部豪雨及淹水事件日益頻繁，住宅及居家財物面臨的天災風險也跟著升高。不少民眾以為住宅火險只保障火災，其實現行住宅火災及地震基本保險已將「住宅颱風及洪水災害補償保險」納入基本保障，住宅若直接因颱風或洪水造成損失，可依所在地區享有7,000元至9,000元不等的基本保障。

國泰產險表示，根據中央氣象署統計，台灣每年平均遭受三至四個颱風侵襲，即使颱風未直接登陸，也可能因外圍環流或持續降雨，造成住宅及居家財物損失。

住宅若直接因颱風或洪水造成損失，民眾可依保險契約約定，向保險公司提出理賠申請，並依建築物所在地區不同，提供7,000元至9,000元不等的基本保障，協助分擔災後清理及修復所需費用；若住宅淹水情形達到相關救助標準，保險公司將依保單約定給付理賠金，即使未達標準，但住宅已出現實際損失，仍可依勘損結果，在賠償限額內申請理賠，減輕民眾災後的經濟負擔。

公勝保經總經理陳德成指出，過去不少民眾認為必須額外投保住宅颱風及洪水保險，財產才能獲得保障，其實金管會已將「住宅颱風及洪水災害補償保險」納入住宅火災及地震基本保險保障範圍，只要投保住宅火險，不需額外加保，即自動享有颱風洪水災害基本保障。

公勝保經說明，這項保障採「限額補償」機制，不論房屋造價高低，每一住宅標的物依所在地區對應固定理賠最高限額。其中，新竹縣市、台中市、嘉義縣市、苗栗縣、南投縣、彰化縣及雲林縣最高9,000元；台北市、新北市、台南市、高雄市、桃園市、澎湖縣及金門馬祖地區最高8,000元；基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣及屏東縣最高7,000元。

至於颱風或洪水造成損失後如何申請理賠？公勝保經指出，被保險人可採兩種方式擇一申請，第一是依實際價值損失申請理賠，但以所在地區對應限額為上限；第二則是住宅淹水達50公分以上、符合「水災災害救助種類及標準」時，可依所在地區對應額度申請理賠。因此，並非一定要「淹水50公分」才能申請，只要確有實際損失，仍可依第一種方式申請。

但要注意的是，住宅颱風及洪水災害補償保險主要理賠颱風洪水造成的「直接損失」，如果是因淹水停電，造成家電損壞，或是住家結構、門窗密度不良，讓大雨進入住家造成淹水毀損家具，屬於「間接」因素造成家具受損，保單恐不會理賠。