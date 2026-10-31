金管會：保險業需求轉向「戰略型領導人才」

財團法人保險事業發展中心於29日舉辦「2026保險業國際化菁英人才培訓班」結訓典禮，金管會副主委陳彥良偕同保險局主任秘書劉純斌與會，與保險業界代表共同見證新一期菁英學員順利結業，為保險業再添國際保險專業人才生力軍。

陳彥良致詞時指出，面對全球金融市場劇烈波動、數位轉型與永續發展，保險業的需求已從「單一專業人才」轉向兼具國際視野、跨領域整合與前瞻創新思維的「戰略型領導人才」，人才國際化是長期持續推進的目標。他特別勉勵學員，結訓並非學習的終點，而是肩負重任的起點。期盼大家將這段期間淬鍊的創新知識與國際實務經驗帶回崗位，推動台灣成為亞洲資產管理中心，成為引領保險業接軌國際、甚至並駕齊驅的關鍵核心力量。

保發中心董事長黃泓智則表示，人才是推動保險業國際化的關鍵核心。藉由舉辦「保險業國際化菁英人才培訓班」，他更期許學員回到工作崗位後，將國際思維轉化為商品創新與資產配置的新動能，成為政策落實的先鋒。並發揮知識種子的力量，秉持一人學成、全公司受益的精神，帶動企業團隊共同升級，發揮金融影響力及提升國際能見度。

保險產業是高度全球化與跨國運作的事業，更應掌握國際保險發展趨勢，並透過國際合作擴大保險業務，提升競爭力。保發中心在金管會指導下，自2014年開辦「保險業國際化菁英人才培訓班」，今年正式邁入第十屆，累計為我國保險業培育超過400位國際化經營人才。

本屆培訓班共有44位學員，分別來自國內23家產壽險機構。歷經第一階段精實的「國內研習課程」鎖定亞洲金融資產管理中心核心專業，課程內容緊扣經濟產業趨勢、永續數位轉型、資產管理新藍圖與家族傳承信託等四大構面，講師涵蓋金管會、中經院、國內各大金融保險機構同業公會、美國保險監理官協會（NAIC）、日本生命保險（Nippon Life）、馬來西亞亞洲保險學院（AII）等國內外產官學專家學者與學員面對面交流。

第二階段「海外研習參訪」地點為日本東京，藉由參訪日本金融機關、損害保險事業總合研究所⁠GIIJ、第一生命保險、國際保險振興會FALIA、東京海上日動火災保險公司、野村資產管理公司、Future Care Lab等機構，幫助學員汲取當地最新趨勢與標竿實務經驗，作為台灣發展相關業務與創新商品的參考。

保發中心強調致力於促進保險產業健全發展，秉持保險智庫與專業培訓使命，未來將持續引入國際保險市場發展趨勢，與時俱進規劃全方位前瞻課程，深化並推動多元教育訓練與專業人才培訓，以強化保險產業競爭力。