國泰資產管理高峰會 李長庚：無論景氣變化都能穩健前行

國泰金控昨日舉辦「二○二六國泰資產管理高峰會」，邀集貝萊德、ＰＩＭＣＯ、摩根大通、摩根士丹利、高盛及路博邁等國際投資機構，探討全球經濟與投資趨勢，吸引近上萬人報名。國泰投信也宣布透過雙投資長制度、獨立研究部門及國際級投研系統，強化資產管理能力。

國泰金總經理李長庚表示，高峰會希望搭建台灣與全球資產管理市場的交流平台，面對市場快速變動，比起預測下一次市場高點，更重要的是無論景氣與市場如何變化，都能穩健前行。政府積極推動亞洲資產管理中心政策，帶動產業發展，台灣投信投顧業管理資產規模已經突破廿三兆元。

高峰會上半場聚焦全球總經與投資市場，由貝萊德全球固定收益投資長Rick Rieder、ＰＩＭＣＯ集團總裁Christian Stracke及摩根大通首席經濟學家Bruce Kasman等專家與國泰專家交流；下半場聚焦人工智慧（ＡＩ）商機、資產配置及供應鏈變化三大議題。

國泰投信董事長李偉正表示，今年國泰投信從基金商品供應者，轉型為承接集團長期資金、整合投資資源及拓展外部市場的資產管理核心平台。截至九月底，國泰投信資產管理規模達三點六一兆元，年增五成五，增加約一點二九兆元。

國泰投信今年採行雙投資長制度，由資深副總林士喬及鄭立誠共同擔任投資長，強化專業分工及投資治理。此外，國泰投信已完成國泰人壽國內外股票資產及近六十名投研人才移轉，並成立獨立研究部門，同時啟動貝萊德Aladdin投資風險管理平台導入作業，預計明年底完成。國泰金目前管理逾十四兆元資產，服務全台超過一千五百萬名客戶。