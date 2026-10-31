央行重手強拉 台幣小升守住32.520

美股四大指數全面重挫，致使周五市場股匯雙殺，台股一開盤重挫逾一千五百點，拖累台幣匯價接連貶破卅二點五、卅二點六元兩道防線；不過，央行也強力出重手阻貶，力挽狂瀾，將台幣匯價拉回兩角，台幣匯價終場以小升一點四分、收在卅二點四七八元。

匯銀人士指出，昨日中午前央行已出手阻貶，目標將台幣匯價拉回卅二點六關卡內，出口商也拋匯助陣，不過，外資匯出力道太強，午盤暫以卅二點六二二元作收，下午兩點過後央行繼續出手，尤其在最後卅分鐘，台幣匯率曲線陡上陡下，明顯可見央行出手力道之重，及對匯價落點的反覆拿捏。最後，央行決定不只要守住卅二點六元關卡，連卅二點五關卡都必須力守。

據透露，央行已要求外資保管銀行，對於外資匯出的量，要自己設控，不要在同一時間集中匯出、影響匯價。

台北外匯經紀公司昨日全天成交量廿四點四四億美元，元太外匯公司的成交量為九點五億美元，昨日總成交量合計為卅四點九四億美元。匯銀人士指出，八月匯市平均日成交量為廿五億美元、九月平均成交量為廿七億美元，相較之下，昨日成交量相當大，央行的出手力道也由此可見。

除出手阻匯，由於其他非美貨幣也走強，央行順勢推舟，再度把匯價壓回卅二點五元關卡內。

根據央行公布的數字，周五美元指數貶值百分之○點四四，亞洲主要貨幣包括韓元、人民幣、日圓、星幣分別升值百分之○點○二、百分之○點○九、百分之○點一八、百分之○點二三，台幣匯率升值百分之○點○四。

匯銀人士表示，央行短期內希望穩守卅二點五元關卡，雖然日前台幣一度貶到卅二點八元價位，但在卅二點六元價位仍有出口商跑出來拋匯。