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台幣單月重貶6.27角！周線終結連四黑 後市盯三關鍵

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
台股昨（30）日重摔超過千點，外資撤出潮讓新台幣面臨沉重貶值壓力。 路透
台股昨（30）日重摔超過千點，外資撤出潮讓新台幣面臨沉重貶值壓力。 路透

台股昨（30）日重摔超過千點，外資撤出潮讓新台幣面臨沉重貶值壓力。央行昨天除通知大型出口商進場拋匯，也在台北匯市尾盤擴大調節，終場新台幣由貶轉升，以32.478元收盤，升值1.4分，成交量33.955億美元，周線翻紅終結連四黑。

台股10月遭外資大舉提款，單月賣超高達9,943.1億元，改寫歷史單月紀錄；新台幣10月單月累計貶值6.27角，貶幅達1.9%。

展望下周，匯銀認為，下周新台幣波動區間約在32.3至32.8元，外資是否持續提款、出口商是否加大美元拋匯，以及央行調節力道，將是左右新台幣短線走勢三大關鍵。

台北外匯市場10月波動劇烈，交易量屢創歷史新高，外資賣超台股後匯出資金，成為新台幣主要貶值壓力來源。

匯銀指出，昨天外匯市場美元買盤仍由外資主導，由於台股持續遭到大幅調節，外資美元需求強勁且匯出資金尚未完全消化，市場買賣雙方呈現巨量交戰。

央行昨天再度透過電話通知大型出口商進場拋售美元，市場出現單筆高達40至50支（每支100萬美元）的大額賣單，提供匯市美元流動性，抵銷部分外資買盤。當新台幣貶至32.6元附近，散戶美元賣盤也陸續出籠，加上央行尾盤擴大進場調節，終場成功將匯價拉回32.5元之上。

央行統計，今年前九月出口商未結售美元規模已達4,006.02億美元，逼近去年全年4,056.71億美元的水準。匯銀預估，10月出口商未結售美元規模可望突破去年全年紀錄。這也意味出口商手中累積的美元部位，未來若陸續轉為實際拋匯，將成為央行穩定新台幣匯率的重要支撐力量。

匯銀分析，昨天匯市呈現多空雙向交投，外資提款帶來美元需求仍強，但出口商在央行引導下進場拋匯，承接部分市場美元需求，使央行自身調節壓力相對受到控制。短期新台幣仍維持震盪偏弱格局，32.7元附近暫時具有支撐效果，市場雖然不乏新台幣貶破33元的預期，但短期內仍有一段距離。

台幣 拋匯 匯銀

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