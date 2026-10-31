國安基金：股市有漲有跌很正常

台股昨（30）日重挫逾千點，財政部次長兼國安基金執行秘書阮清華喊話，股市有漲有跌很正常，除非是經濟或國際情勢碰到重大問題，需要特別關注，「如果真的有問題，我們再看看怎麼去處理。」

金管會昨天也說，持續密切關注近期股市波動，並已責成證交所與櫃買中心緊盯國際金融市場變化；同時提出統計數據顯示，目前上市櫃公司累計營收年增近四成、信用交易整戶擔保維持率仍在180%以上，基本面穩健。

阮清華昨天出席台灣金聯成立25周年慶祝茶會時提到，股市本來就是漲多回檔，回檔到一定程度又上去了，這是很正常循環，除非產業、經濟或國際情勢碰到重大問題，才特別需要注意。

至於外資賣超1,000多億元，他指出，跟過去比起來也排不上名，「外資一向都會調節，不可能一直買，有時候會賣很正常。」

金管會昨天觀察同時段亞洲主要股市表現指出，台股跌幅尚介於亞股波動區間之內。亞股表現中，南韓股市下跌4.04%表現最弱勢，日本股市下跌2.34%，上海綜合指數小跌0.33%，新加坡股市下跌0.39%，香港股市則逆勢上漲1.78%。

面對市場短線震盪，金管會表示，已督導證交所及櫃買中心建置「台股儀表板」，揭露授信業務情況及上市櫃公司營收等各項關鍵數據。金管會建議投資人，面對盤勢劇烈波動時，宜多加利用該儀表板各項透明資訊，回歸基本面理性判斷。