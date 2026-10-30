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金管會：保險業人才需求轉向跨域 培育國際化戰略領袖

中央社／ 台北30日電

保發中心10月29日舉辦2026保險業國際化菁英人才培訓班結訓典禮。金管會副主委陳彥良表示，保險業需求已從單一專業人才，轉向兼具國際視野、跨領域整合與前瞻創新思維的戰略型領導人才，盼與會學員將創新知識與國際經驗帶回崗位，成為引領台灣保險業接軌國際的關鍵核心力量。

保險業是高度全球化與跨國運作的事業，財團法人保險事業發展中心（保發中心）在金管會指導下，自2014年開辦保險業國際化菁英人才培訓班，累計為台灣保險業培育超過400名國際化經營人才。保發中心於10月29日舉辦「2026保險業國際化菁英人才培訓班」結訓典禮。

陳彥良致詞時指出，面對全球金融市場劇烈波動、數位轉型與永續發展，保險業的需求已從「單一專業人才」轉向兼具國際視野、跨領域整合與前瞻創新思維的「戰略型領導人才」，人才國際化是長期持續推進的目標。

他也期盼，學員將這段期間的創新知識與國際實務經驗帶回崗位，推動台灣成為亞洲資產管理中心，成為引領台灣保險業接軌國際的關鍵核心力量。

保發中心董事長黃泓智表示，人才是推動保險業國際化的關鍵核心。藉由舉辦「保險業國際化菁英人才培訓班」，期許學員回到工作崗位後，將國際思維轉化為商品創新與資產配置的新動能，並秉持一人學成、全公司受益的精神，帶動企業團隊共同升級，發揮金融影響力及提升國際能見度。

保發中心表示，本屆培訓班合計44名學員，分別來自國內23家產壽險機構。第一階段國內研習課程鎖定亞洲金融資產管理中心核心專業，課程內容緊扣經濟產業趨勢、永續數位轉型、資產管理新藍圖與家族傳承信託等4大構面，講師涵蓋金管會、中經院、國內各大金融保險機構同業公會、美國保險監理官協會（NAIC）、日本生命保險（Nippon Life）等國內外產官學專家。

第二階段海外研習參訪地點為日本東京，藉由參訪日本金融機關、日本損害保險事業總合研究所（GIIJ）、第一生命保險等機構，作為台灣發展相關業務與創新商品的參考。

保發中心表示，未來將持續引入國際保險市場發展趨勢，規劃全方位課程，並推動多元的教育訓練與專業人才培訓，以強化保險產業競爭力，促進台灣保險產業長期穩健與永續發展。

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