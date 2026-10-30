台中銀統籌主辦崇偉營造23億元聯貸案 支持高雄舊市議會都更工程

台中銀行（2812）統籌主辦崇偉營造工程股份有限公司承攬的「高雄市舊市議會公辦都市更新案新建工程主體工程」新台幣23億元聯合授信案，攜手合庫銀行、台灣企銀及農業金庫共同主辦，並邀請高雄銀行參與授信，於10月28日舉行簽約典禮，由台中銀行副總經理陳淑貞代表銀行團，與崇偉營造董事長潘大興完成簽約，展現金融同業攜手合作、支持重大建設的具體成果。

本案工程是由台灣人壽參與推動的高雄市舊市議會公辦都市更新案所衍生，崇偉營造承攬其中主體工程。高雄市舊市議會公辦都市更新案為高雄市重要的都市更新計畫，基地位於高雄市前金區中正路一帶，座落於亞洲資產管理中心高雄專區。該案透過公辦都市更新機制，結合歷史場域保存與都市機能再造，除規劃保留及修復原高雄市議會歷史建築，亦將導入現代化辦公及產業空間，期打造融合歷史文化、金融發展與城市機能的多元化都市環境。

本案以「新舊共榮」為發展理念，透過歷史建築與新建築的整合，以及開放空間與綠化環境設計，提升整體都市景觀與空間使用效益。未來隨著相關建設逐步推進，期能結合金融服務、科技產業及創新服務等發展方向，促進區域產業發展，為高雄舊城區注入新的發展動能。

台中銀行秉持支持企業發展、服務實體經濟的經營理念，積極整合金融資源，透過聯合授信機制，攜手合庫銀行、台灣企銀、農業金庫及高雄銀行共同參與本案，提供工程建設所需資金，支持崇偉營造推動主體工程，並展現金融同業協力支持都市更新與城市建設的合作精神。

台中銀行長期深耕企業金融市場，持續以多元化金融服務滿足企業融資需求，並關注都市更新、永續發展及重大建設所帶動的金融服務機會。未來將持續發揮金融專業與資源整合能力，深化與企業及金融同業的合作，支持國內建設發展與產業升級，為地方經濟成長及城市轉型貢獻金融力量。