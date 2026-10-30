獨／雙重標準惹議 國票金控前董座魏啟林退職金風波恐釀官司

雙重標準惹議，國票金控前董座退職金風波恐釀官司。公股拿下國票金控經營權，府院力促進行薪酬改革，但卻未料火燒到7月退休的國票金前董事長魏啟林，其申請案竟然被國際票券退回，據側面了解，為了捍衛自身權益，魏啟林已在評估採取法律行動。

國票金由公股接掌之後，派出公股董事長跟總經理，並在府院強力要求之下，進行薪酬改革，然而，董事長、總經理現在每月薪水仍遠高於其他公股金控和銀行的行情，反而是其他非公股高階經理人被要求「溯及既往到今年1月」，違反原本公司訂定契約的信賴保護原則，現在更是爆出在國票金控任職長達15年的老董事長，連退休金都申請不到。

府院當初要求薪酬改革，是希望公股接手國票金後，整體制度合理化，上述這些問題是否使得薪酬改革目標失焦，已受金融圈高度矚目。

有關人士指出，國際票券有兩套跟董事長退休相關的辦法，一個是員工退休撫卹辦法，另一個是國際票券公司工作準則，這些規定30年前就設定，魏啟林依相關辦法來提出申請，但卻在日前召開的國際票券董事會被打槍，並出具律師事務所意見書。

據透露，該律師事務所正是國內知名的理律事務所，而且國票金的公公併，也是重金禮聘理律負責。然而，金融圈有不同的聲音出來，在這層合作關係之下，不少金融業者私下議論法律意見書的公正性。

據了解，法律意見書裡面提出的觀點，主要是認為國際票券相關辦法是30年前訂定，並沒有經過股東會追認，因此，不能用該辦法給予董事長退職金。不過，國票金內部指出，2002年國票金成立金控之後，國際票券是金控百分之百投資的子公司，原本金控的董事會就可以代行股東會職權，不會有所謂的程序瑕疵問題。

何況之後已有好幾位國票金或是子公司高層，根據該辦法領取退職金，而且都是由金控來參酌國際票券辦法，經過董事會通過給予退休金還有公積金。

國票金內部指出，國票金控和票券、證券創投的退職制度，除了退休金本身之外，還有所謂的公積金。例如，前國票金總經理丁予嘉在2022年離開時，連同退休金加上公積金，合計拿了大約超過40個月的退職薪酬。

據指出，魏啟林這次所申請的則只有退休金本身，並沒有公積金，他任職15年下來所申請的退休金為1700多萬元。

對於這次魏啟林的退休申請被退件，其友人為他抱不平指出，魏啟林在剛出任國票金董事長時，一個月薪酬是45萬元，做了15年之後，月薪才成為56萬元，相較於國票金控在公股掌權之後，新的薪酬辦法一開始就把每月薪酬透過經營津貼方式調高到50萬元以上，一個工作15年的董事長卻連退休金都拿不到，這實在說不過去。

也有票券業者指出，魏啟林在快要離開國票金之前，還為了票券公會理事長的事，宴請多家票券公司董總，也為國票金現任董事長、同時也是國際票券董事長張兆順拉票，卻沒料到他現在跟國票公司申請退休金卻吃了閉門羹，大家看了都很傻眼。