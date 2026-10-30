快訊

無底薪還要拚業績？ 眼科醫揭柳營奇美「侮辱性薪資」：有良心的就餓死

耳背被妻逼就醫…醫師夾出「4塊陳年異物」傻眼 阿北驚呼：夭壽

聽新聞
0:00 / 0:00

居住正義國家隊+1 台灣金聯25周年啟動「居住正義永續三安」

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
泛公股台灣金聯資產管理公司30日舉辦成立25周年慶祝茶會，財政部次長阮清華、金管會副主委陳彥良、內政部次長董建宏、創辦人前財政部長林振國等與會。記者林勁傑／攝影
泛公股台灣金聯資產管理公司30日舉辦成立25周年慶祝茶會，財政部次長阮清華、金管會副主委陳彥良、內政部次長董建宏、創辦人前財政部長林振國等與會。記者林勁傑／攝影

國內資產管理產業龍頭台灣金聯資產管理公司30日舉辦成立25周年慶祝茶會，董事長宮文萍在致詞中宣布啟動「居住正義永續三安」2.0版，台灣金聯將扮演「居住正義國家隊」角色，全力配合政府政策，擴大辦理都市更新、包租代管及平價住宅等業務，讓台灣金聯未來不僅是資產管理者，更是居住正義實踐者、城市共融推動者。

慶祝茶會冠蓋雲集，財政部次長阮清華、金管會副主委陳彥良、內政部次長董建宏、創辦人前財政部長林振國，大股東公股行庫與金融周邊單位，以及歷任董事長、總經理及董監事們均出席參加。

在台灣金聯成立25周年的新起點，宮文萍指出，推動「居住正義永續三安」2.0版，主要是精進原有的方案及規模，例如在都市更新部分，提供民眾端全案管理及前期資金墊付、多元轉軌機制，建商端則提供續建資金承諾，以加速都更速度及避免爛尾樓發生；包租代管則結合安養信託，擴大參與社會住宅業務，以照顧弱勢族群；精進平價住宅銷售，提供婚育宅及尾款分期付款等措施。此外，今年8月，獲選為新北市住都中心「文山靜」公辦都更最優申請人，代表台灣金聯在都更的專業能力獲得官方肯定；而在自地自建案方面，台北市「金聯龍江富御」、台中市「林森文萃」及台北市恆光街住宅新建案，都順利進行中，台灣金聯為居住正義提供了全方位的服務。

宮文萍強調，回顧過去25年，台灣金聯經歷了三個重要的蛻變階段。第一階段為不良債權處理期：台灣金聯精準執行政策使命，共計收購不良債權2,880億元，協助穩定金融秩序。第二階段為資產活化管理期：台灣金聯化腐朽為神奇，將原本承受而閒置之大型不良資產，例如屏東老埤農場、雲林北港萬有紙廠、桃園金聯新屋產業園區，經過活化改造後，創造出土地再利用的新契機；台北路境行旅、台中鳳凰酒店、台南富驛酒店、台東知本金聯世紀酒店，在異業合作下華麗轉身，賦予建築全新生命。第三階段為居住正義實踐期：善用過去累積的不動產經驗，將業務拓展至都市更新、全案管理及前期資金墊付、包租代管等領域，並精進平價住宅銷售方案，協助民眾安心成家、安全居住、安適生活。

宮文萍說，台灣金聯在肩負政策使命的同時，更交出了一張對股東負責的亮麗成績單。截至114年，累計發放現金股利占每位股東投資額之168.42%，平均每年獲利率7.32％；截至今年9月台灣金聯公司淨值高達177.84億元，資產總額達278.18億元，雙雙創近14年來的歷史新高。而平價住宅開辦16年，累計推案1,427戶，吸引27,000人登記申購，成功協助1,096戶家庭購屋，績效卓越。

宮文萍強調，台灣金聯始終秉持初衷，扮演政策「國家隊」的角色，未來業務發展仍以全面配合政策為目標，擴大推動「居住正義永續三安」2.0版，並結合建經等子公司業務，厚植實力，期成為具備完整產業鏈的「不動產控股公司」，更能憑藉無可替代的全方位資產管理與專業規模，擴大與同業間的領先優勢，朝綜合型債權、物權整合集團目標而努力。

宮文萍認為，25年可以讓一顆種子茁壯成大樹，如今的台灣金聯已成為民眾居住正義的靠山，未來仍將創造台灣金聯的公股價值，落實企業的社會責任，使台灣金聯能永續發展，續寫宏圖。

台灣金聯 居住正義

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國泰金控衝刺資產管理 曝明年最新規劃

台股重挫千點 國安基金執秘：股市有漲有跌很正常

2026國泰資產管理高峰會盛大登場 攜手國際投資巨擘、近1.2萬人報名

天成飯店集團明年拚開4家新據點 桃園、高雄兩大新案洽談中

相關新聞

央行力挽狂瀾進場阻貶守住32.5關卡 台幣匯率終場小升1.4分32.478作收

央行出重手阻貶，力挽狂瀾把台幣匯價拉回2角。原本台幣的匯價在午盤之前已升破32.6關卡，最低來到32.676元 ，但央行在下午3點半收盤前最後一盤上演精彩的阻貶秀，台幣匯價終場以32.478元、小升1.4分作收，台北外匯經紀公司全天成交量為24.44億美元。

央行理事促貨幣政策正常化…脫離低利率陷阱 抵禦台幣貶值壓力

中央銀行昨（29）日公布今年第3季理監事聯席會議議事錄摘要，對於利率決策，多數理事贊成維持不動，但有兩位理事主張升息，除擔憂未來通膨壓力，更有一人直言，「現在是讓貨幣政策正常化好時機」，呼籲啟動升息讓台灣脫離低利率陷阱。

獨／雙重標準惹議 國票金控前董座魏啟林退職金風波恐釀官司

雙重標準惹議，國票金控前董座退職金風波恐釀官司。公股拿下國票金控經營權，府院力促進行薪酬改革，但卻未料火燒到7月退休的國票金前董事長魏啟林，其申請案竟然被國際票券退回，據側面了解，為了捍衛自身權益，魏啟林已在評估採取法律行動。

居住正義國家隊+1 台灣金聯25周年啟動「居住正義永續三安」

國內資產管理產業龍頭台灣金聯資產管理公司30日舉辦成立25周年慶祝茶會，董事長宮文萍在致詞中宣布啟動「居住正義永續三安」2.0版，台灣金聯將扮演「居住正義國家隊」角色，全力配合政府政策，擴大辦理都市更新、包租代管及平價住宅等業務，讓台灣金聯未來不僅是資產管理者，更是居住正義實踐者、城市共融推動者。

國泰資產管理高峰會登場 近1.2萬人報名…國泰投信規模年增近6成

全球投資市場進入「新常態」，地緣政治、人工智慧（AI）科技浪潮及供應鏈重組加速資產配置變化；台灣也隨財富快速累積，走向財富管理的新階段。國泰金控今（30）日舉辦「2026國泰資產管理高峰會」，以「引領新常態：打造穩健投資新典範」為主軸，邀集貝萊德（BlackRock）、PIMCO（品浩）、摩根大通（J.P. Morgan）、摩根士丹利（Morgan Stanley）、高盛（Goldman Sachs）、路博邁（Neuberger）等海內外具影響力投資權威，與國泰專家深度對談，並由國際知名金融資訊與科技提供商彭博（Bloomberg）的專業人士擔任引談人，深度剖析總經脈動、科技趨勢、全球供應鏈變化等議題，共吸引近1.2萬人報名參與，線上及現場同時觀看人數突破8000人。隨著國泰金控資產管理布局邁入新階段，國泰投信亦以雙投資長制度、獨立研究部門及國際級投研系統三大面向，深化專業治理與投資管理能力。

2026國泰資產管理高峰會盛大登場 攜手國際投資巨擘、近1.2萬人報名

全球投資市場進入「新常態」，地緣政治、AI科技浪潮及供應鏈重組加速資產配置變化；台灣也隨財富快速累積，走向財富管理的新階段。國泰金控（2882）於30日舉辦「2026國泰資產管理高峰會」，以「引領新常態：打造穩健投資新典範」為主軸，邀集貝萊德（BlackRock）、PIMCO（品浩）、摩根大通（J.P. Morgan）、摩根士丹利（Morgan Stanley）、高盛（Goldman Sachs）、路博邁（Neuberger）等海內外具影響力投資權威，與國泰專家深度對談，並由國際知名金融資訊與科技提供商彭博（Bloomberg）的專業人士擔任引談人，深度剖析總經脈動、科技趨勢、全球供應鏈變化等議題，共吸引近1.2萬人報名參與，線上及現場同時觀看人數突破8,000人。隨著國泰金控資產管理布局邁入新階段，國泰投信亦以雙投資長制度、獨立研究部門及國際級投研系統三大面向，深化專業治理與投資管理能力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。