居住正義國家隊+1 台灣金聯25周年啟動「居住正義永續三安」

國內資產管理產業龍頭台灣金聯資產管理公司30日舉辦成立25周年慶祝茶會，董事長宮文萍在致詞中宣布啟動「居住正義永續三安」2.0版，台灣金聯將扮演「居住正義國家隊」角色，全力配合政府政策，擴大辦理都市更新、包租代管及平價住宅等業務，讓台灣金聯未來不僅是資產管理者，更是居住正義實踐者、城市共融推動者。

慶祝茶會冠蓋雲集，財政部次長阮清華、金管會副主委陳彥良、內政部次長董建宏、創辦人前財政部長林振國，大股東公股行庫與金融周邊單位，以及歷任董事長、總經理及董監事們均出席參加。

在台灣金聯成立25周年的新起點，宮文萍指出，推動「居住正義永續三安」2.0版，主要是精進原有的方案及規模，例如在都市更新部分，提供民眾端全案管理及前期資金墊付、多元轉軌機制，建商端則提供續建資金承諾，以加速都更速度及避免爛尾樓發生；包租代管則結合安養信託，擴大參與社會住宅業務，以照顧弱勢族群；精進平價住宅銷售，提供婚育宅及尾款分期付款等措施。此外，今年8月，獲選為新北市住都中心「文山靜」公辦都更最優申請人，代表台灣金聯在都更的專業能力獲得官方肯定；而在自地自建案方面，台北市「金聯龍江富御」、台中市「林森文萃」及台北市恆光街住宅新建案，都順利進行中，台灣金聯為居住正義提供了全方位的服務。

宮文萍強調，回顧過去25年，台灣金聯經歷了三個重要的蛻變階段。第一階段為不良債權處理期：台灣金聯精準執行政策使命，共計收購不良債權2,880億元，協助穩定金融秩序。第二階段為資產活化管理期：台灣金聯化腐朽為神奇，將原本承受而閒置之大型不良資產，例如屏東老埤農場、雲林北港萬有紙廠、桃園金聯新屋產業園區，經過活化改造後，創造出土地再利用的新契機；台北路境行旅、台中鳳凰酒店、台南富驛酒店、台東知本金聯世紀酒店，在異業合作下華麗轉身，賦予建築全新生命。第三階段為居住正義實踐期：善用過去累積的不動產經驗，將業務拓展至都市更新、全案管理及前期資金墊付、包租代管等領域，並精進平價住宅銷售方案，協助民眾安心成家、安全居住、安適生活。

宮文萍說，台灣金聯在肩負政策使命的同時，更交出了一張對股東負責的亮麗成績單。截至114年，累計發放現金股利占每位股東投資額之168.42%，平均每年獲利率7.32％；截至今年9月台灣金聯公司淨值高達177.84億元，資產總額達278.18億元，雙雙創近14年來的歷史新高。而平價住宅開辦16年，累計推案1,427戶，吸引27,000人登記申購，成功協助1,096戶家庭購屋，績效卓越。

宮文萍強調，台灣金聯始終秉持初衷，扮演政策「國家隊」的角色，未來業務發展仍以全面配合政策為目標，擴大推動「居住正義永續三安」2.0版，並結合建經等子公司業務，厚植實力，期成為具備完整產業鏈的「不動產控股公司」，更能憑藉無可替代的全方位資產管理與專業規模，擴大與同業間的領先優勢，朝綜合型債權、物權整合集團目標而努力。

宮文萍認為，25年可以讓一顆種子茁壯成大樹，如今的台灣金聯已成為民眾居住正義的靠山，未來仍將創造台灣金聯的公股價值，落實企業的社會責任，使台灣金聯能永續發展，續寫宏圖。