央行力挽狂瀾進場阻貶守住32.5關卡 台幣匯率終場小升1.4分32.478作收

央行出重手阻貶，力挽狂瀾把台幣匯價拉回2角。原本台幣的匯價在午盤之前已升破32.6關卡，最低來到32.676元 ，但央行在下午3點半收盤前最後一盤上演精彩的阻貶秀，台幣匯價終場以32.478元、小升1.4分作收，台北外匯經紀公司全天成交量為24.44億美元。

股匯雙殺，美股四大指數全面重挫使台股今日一開盤之後就重挫逾1500點，盤中最重跌1642點，也拖累台幣匯價，開盤後不久就重貶超過1角，匯價接連貶破32.5元、32.6元兩道防線，最低來到32.676元。

匯銀人士指出，上午11點前後央行即已出手阻貶，目標希望能把台幣匯價拉回32.6元關卡之內，出口商也拋匯助陣，匯價一度急拉回32.55元。不過，由於外資匯出力道太強，台幣匯價之後又再貶破32.6元，午盤暫以32.622元作收，上午台北外匯經紀公司成交量為12.32億美元。

兩點過後央行繼續出手阻貶，尤其最後30分鐘，更是上演精采秀，台幣匯率曲線陡上陡下，明顯可見央行出手力道之重，以及對於匯價落點的反覆拿捏，最後央行仍決定不只要守住32.6元關卡，連32.5元關卡都必須力守。