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國泰金控衝刺資產管理 曝明年最新規劃

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰金控「2026國泰資產管理高峰會」30日登場，國泰金控總經理李長庚表示，國泰資產管理高峰會持續搭建台灣與全球市場的交流平台，面對亞洲資產管理中心發展契機，國泰將秉持「夠穩健，才能靈活前進」的理念，以信任與穩健治理為基石，深化專業能力，推動資產管理長遠發展。國泰金控／提供
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國泰金控30日舉辦「2026國泰資產管理高峰會」，國泰金控總經理李長庚指出，近年民間財富結構大幅改變，台灣已具備天時地利人和，正是建立強大資產管理平台的好時機；國泰投信董事長李偉正表示，國泰投信已將投研專業分工，引進逾45位研究員協助基金經理人，創台灣首例，並持續整合集團資源，將國泰人壽資金與投研人才移轉至國泰投信。

談及國泰金控欲將投信打造成資產管理獲利的第三引擎，李長庚坦言，國壽資產若自行操作可免繳5%營業稅，將資產移轉至投信等於犧牲可觀稅收，若不能吸引更多第三方資金，這案子就失敗了。國泰金控之所以下定決心，是看到台灣具備發展資產管理的條件，目標不只管理台灣人的錢，更希望管理海外台灣人及國際資金，讓台灣資產管理平台具備國際競爭力。

李長庚也強調，亞資中心不能只談高端理財與家族辦公室，必須兼顧普惠金融。台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）即使沒有租稅誘因，推出一年多已累積逾20萬戶，如今有了租稅優惠的誘因，動能可望更強。

截至2026年9月底，國泰投信資產管理規模（AUM）約新台幣3.61兆元，較去年同期成長55.6%，年增約1.29兆元，展現資產管理業務成長動能。從具體布局來看，李偉正表示，過去基金經理人還需進行研究工作，如今國泰投信落實專業分工，由45位專職研究人員協助70多位基金經理人完成全球產業研究，讓基金經理人專注於選股、投資組合及見客戶，與國際上的資產管理公司作法接軌，也創台灣首例，今年產品績效因此有顯著提升。

針對後續布局，李偉正指出，主要有四大項目，一是提升投研能力，今年國壽的國內外股票資產與近60位股票相關投研人才已經移轉至投信，預計明年底前，導入貝萊德的阿拉丁系統之後，另有90位國壽的債券相關投研人才將移轉至國泰投信；二是技術方面，明年11月完成系統升息，加入AI功能已精進風控與提升效率；三是產品與業務麵，短期著重內控制度的改革，扎實完成後再推新商品；四是培育人才，培養自己的子弟兵。

對於市場變化，李偉正指出，台灣經濟成長亮眼、台股市值躍居全球第四大，加上政府密集推出新政策，資產管理業應聚焦三大改變：以TISA推動普惠金融，並與銀行合作提供再平衡建議；為快速增加的高資產客戶提供客製化服務；以及支持新興產業，培育下一座護國神山。他也建議，放寬投信投顧事業投資私募股權基金比重不得超過全委帳戶淨值40%上限，以及「未具證券投資信託基金性質」境外基金，其應募人總數不得超過99人的限制。

國泰世華銀行私人銀行執行長傅伯昇表示，家族辦公室已提供超過50個家族諮詢服務，期待試辦業務擴大至專區以外，透過資產管理專法讓證券、投信與銀行提供更完整的服務。

國泰金控「2026國泰資產管理高峰會」30日登場，以「引領新常態：打造穩健投資新典範」為主軸，集結貝萊德、PIMCO（品浩）、摩根大通等世界級資產管理機構等，近20位海內外全球投研領袖，引領台灣投資人掌握第一手國際級資產管理洞察，吸引近1.2萬人報名參與，線上及現場同時觀看人數突破8,000人。國泰金控／提供
國泰金控「2026國泰資產管理高峰會」30日登場，以「引領新常態：打造穩健投資新典範」為主軸，集結貝萊德、PIMCO（品浩）、摩根大通等世界級資產管理機構等，近20位海內外全球投研領袖，引領台灣投資人掌握第一手國際級資產管理洞察，吸引近1.2萬人報名參與，線上及現場同時觀看人數突破8,000人。國泰金控／提供

「2026國泰資產管理高峰會」30日登場。國泰資產管理以國泰投信為核心，隨其資產管理規模持續擴大，持續深化投資研究、產品策略及全權委託等專業能力，以國際級標準，承接集團長期資金、整合專業投資資源，邁向區域資產管理平台。國泰金控總經理李長庚（右三）、國泰投信董事長李偉正（右二）、國泰人壽總經理林昭廷（左三）、國泰世華銀行發言人傅伯昇（左二）、國泰投信投資長鄭立誠（右一）、國泰金控副總施君蘭（左一）共同出席會後媒體聯訪。國泰金控／提供
「2026國泰資產管理高峰會」30日登場。國泰資產管理以國泰投信為核心，隨其資產管理規模持續擴大，持續深化投資研究、產品策略及全權委託等專業能力，以國際級標準，承接集團長期資金、整合專業投資資源，邁向區域資產管理平台。國泰金控總經理李長庚（右三）、國泰投信董事長李偉正（右二）、國泰人壽總經理林昭廷（左三）、國泰世華銀行發言人傅伯昇（左二）、國泰投信投資長鄭立誠（右一）、國泰金控副總施君蘭（左一）共同出席會後媒體聯訪。國泰金控／提供

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