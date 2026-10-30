明台產險攜手員工捐款百萬 助日本熊本地震災後重建

日本熊本縣於2026年7月28日發生規模7.1強震，造成39人死亡、300多人受傷、超過4萬棟民宅受損。明台產險秉持台日友好與人飢己溺的精神，第一時間即發起賑災捐款行動，結合員工與企業之力共捐款新台幣100萬元善款。該筆善款已透過中華民國紅十字會正式遞交，全力支援熊本災區的後續重建工作。

明台產險董事長矢持健一郎表示，台日情誼深厚，遭遇重大天災時總能第一時間相互扶持。為讓同仁的愛心迅速送達災區，明台每逢台灣或日本發生重大天災，皆會發動「員工薪資一日捐」活動，透過便利的統一扣款機制，讓有意願的同仁輕鬆參與公益。本次熊本強震發生後，該項捐款倡議獲得廣大同仁熱烈響應，公司亦同步加碼提撥善款，展現企業與員工攜手回饋社會的善意，期盼為災後重建盡一份心力。

除了跨國人道救援外，明台產險長期以來亦深耕台灣在地社會關懷，持續發揮保險業作為社會安全網的核心價值。具體行動包含長期捐贈微型保險，為弱勢族群築起基本風險防護網；以及連續多年贊助交通部「金安獎」，深耕校園交通安全教育。

明台產險表示，未來將繼續秉持「取之於社會，用之於社會」的永續初衷，無論是在地的風險防範與弱勢扶持，或是跨國的災難互助，明台都將持續傳遞溫暖，扮演社會最堅實的後盾。