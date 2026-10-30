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台灣金聯歡慶25年 未來將扮居住正義國家隊

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
台灣金聯資產管理公司30日舉辦成立25周年慶祝茶會，當年的創辦人前財政長林振國致詞。記者仝澤蓉／攝影
台灣金聯資產管理公司30日舉辦成立25周年慶祝茶會，當年的創辦人前財政長林振國致詞。記者仝澤蓉／攝影

台灣金聯資產管理公司30日舉辦成立25周年慶祝茶會，宣布啟動「居住正義永續三安」2.0版，扮演「居住正義國家隊」角色，全力配合政府政策，擴大辦理都市更新、包租代管及平價住宅等業務，未來將不僅是資產管理者，也是居住正義實踐者、城市共融推動者。

台灣金聯董事長宮文萍指出，推動「居住正義永續三安」2.0版，主要是精進原有的方案及規模，例如在都市更新部分，提供民眾端全案管理及前期資金墊付、多元轉軌機制，建商端則提供續建資金承諾，以加速都更速度及避免爛尾樓發生。

包租代管則結合安養信託，擴大參與社會住宅業務，以照顧弱勢族群；精進平價住宅銷售，提供婚育宅及尾款分期付款等措施。

此外，今年8月，獲選為新北市住都中心「文山靜」公辦都更最優申請人，代表台灣金聯在都更的專業能力獲得官方肯定；而在自地自建案方面，台北市「金聯龍江富御」、台中市「林森文萃」及台北市恆光街住宅新建案，都順利進行中，台灣金聯為居住正義提供了全方位的服務。

宮文萍強調，過去25年台灣金聯經歷三個重要的蛻變階段。第一階段為不良債權處理期，共計收購不良債權2,880億元，協助穩定金融秩序。

第二階段為資產活化管理期，將原本承受而閒置之大型不良資產，例如屏東老埤農場、雲林北港萬有紙廠、桃園金聯新屋產業園區，活化改造，創造出土地再利用的新契機；台北路境行旅、台中鳳凰酒店、台南富驛酒店、台東知本金聯世紀酒店，在異業合作下華麗轉身，賦予建築全新生命。

第三階段為居住正義實踐期，將業務拓展至都市更新、全案管理及前期資金墊付、包租代管等領域，並精進平價住宅銷售方案，協助民眾安心成家、安全居住、安適生活。

台灣金聯 居住正義

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