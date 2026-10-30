不動產貸款集中度降至34.02% 央行：房市管制未轉向寬鬆

銀行不動產放款集中度持續下滑，台灣房市朝「軟著陸」方向發展。央行公布最新9月底全體銀行不動產貸款集中度降至34.02%，較2024年6月底37.61%的近期高點大減3.59個百分點，續創逾20年新低。

中央銀行第3季理監事會議決議，將自然人第2戶購屋貸款成數上限由6成提高至7成，不過，從會議紀錄揭露的理事討論內容來看，對於放寬信用管制的時機與後續影響，理事間仍有不同看法。多數理事認為，隨著選擇性信用管制成效逐步顯現，全體銀行不動產貸款集中度持續下降，適度放寬第2戶房貸成數1成屬於合宜措施，但仍須密切觀察房市變化。

央行理事指出，近來選擇性信用管制措施已發揮效果，全體銀行不動產貸款集中度持續下滑，因此本次將自然人第2戶購屋貸款成數上限由6成調高至7成，主要是適度回應民眾購屋需求。不過，房市發展仍受到市場預期心理影響，未來央行應持續觀察房市情勢，適時滾動檢討信用管制措施。

其中，有理事特別提醒，市場預期是影響房市發展的重要因素。雖然前一次調高購屋貸款成數上限1成，對房市影響不大，但這次再度調升1成，仍須留意對市場的實際衝擊。若未來民眾對房市的預期心理出現轉變，房市發展可能反轉，央行不排除再次緊縮選擇性信用管制措施，以維持房市「量縮、價盤整」的局面，避免市場再度出現過熱現象。

不過，也有理事對此次放寬措施持保留態度，認為現階段並沒有迫切需要鬆綁選擇性信用管制。主要原因在於，目前銀行不動產貸款餘額仍持續增加，雖然不動產貸款集中度下降，但未必代表銀行不動產授信風險已經明顯降低。

該理事進一步指出，不動產貸款集中度下降，部分原因是計算比率的分母，也就是銀行總放款餘額增加所致，不能單純以集中度下降，就認定不動產貸款風險已經獲得充分控制。

此外，消費者看跌房價的比率近期已經下降，代表市場對房價的看法可能逐漸改變。若看跌房價比率持續下滑，民眾對房市信心回升，此時央行放寬信用管制，可能抵銷過去緊縮措施所累積的效果。

從理事會討論內容可以看出，央行雖然已適度放寬第2戶房貸成數，但並不代表房市信用管制全面轉向寬鬆。未來房價預期、銀行不動產放款餘額及貸款集中度，仍將是央行觀察房市與決定是否再次調整管制的重要指標。