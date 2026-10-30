兆豐銀行統籌主辦創意電子400億元聯貸 超額認購1.2倍

在全球人工智慧、雲端運算及高效能運算應用的需求持續攀升下，由兆豐銀行統籌主辦創意電子股份有限公司新台幣400億元聯合授信案30日簽約，本聯貸案自推出即受到金融圈高度矚目，吸引共11家金融機構踴躍參與，認參金額達原定籌組目標的1.2倍，展現金融同業對創意的技術實力及營運前景給予高度肯定。

創意電子為國內領先的客製化晶片設計服務公司，主要業務涵蓋客製化晶片及系統單晶片委託設計服務，以及晶圓製造與封裝整合服務。憑藉深厚的技術實力及完整的一站式設計服務平台，創意長期與主要股東台積電及全球知名雲端服務供應商維持緊密合作關係，並積極參與人工智慧及高效能運算相關晶片開發，在全球半導體產業鏈中占有重要地位。

近年受惠於人工智慧、高效能運算及大型資料中心應用需求快速成長，帶動客製化晶片設計與量產需求顯著提升，創意營運表現持續亮眼。2026年前三季累計營收達新台幣440.99億元，較去年同期成長102.83%，提前改寫全年歷史新高紀錄。展望未來，創意將持續深化先進製程及先進封裝技術布局，積極掌握人工智慧、雲端運算及高速運算等市場商機，並憑藉完整的設計服務能力持續拓展全球客戶基礎，整體營運展望樂觀。

本聯貸案將支應創意業務快速成長所需的部分營運資金需求，協助公司持續深耕全球布局，提供國際科技巨頭更即時、高效的高效能運算與 AI 晶片設計服務；聯貸案條件設計上，將結合永續績效連結指標，將創意在溫室氣體排放減量、節能率及節水率等永續成果列為利率調整機制，積極鼓勵科技產業邁向低碳轉型。這與兆豐銀行長期推動綠色金融、落實環境永續發展的策略不謀而合。

兆豐銀行長期支持半導體、AI、電子科技及數位基礎建設等關鍵產業發展，深耕聯貸市場多年，其中兆豐銀行自 2020 年以來已四度榮獲亞太區貸款市場公會（APLMA）評選為「臺灣年度最佳聯貸銀行」，倫敦證券交易所集團（LSEG）統計資料中，2026年前三季累計額度管理行（Bookrunner）銀行承做聯貸排名第一，深受國內外機構及企業的高度信賴，未來兆豐銀行將持續發揮金融核心職能，攜手優質企業，共同推動台灣科技產業成長與永續發展，強化國際競爭力。