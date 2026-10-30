三名獨董親上陣 凱基銀行攜手地方創生走入社宅強化防詐力

凱基銀行長期致力推動反詐騙教育與公平待客文化，日前首度攜手杜格納勞動合作社，於新北市林口世大運選手村社會住宅舉辦「金融安全 × 健康生活講座」，由凱基銀行三位獨立董事包括謝健南、林尚民以及陳富榮，率領桃竹區區長、林口分行主管及同仁共同演出防詐行動劇，透過真實案例解析詐騙話術與防範技巧，將金融安全知識帶進社區，深化民眾識詐、阻詐能力。

凱基銀行表示，公平待客不只體現在金融商品與服務流程，更重要的是協助民眾建立自我保護能力。凱基銀行過去積極將金融服務導入社會住宅生活場景，提供社宅住戶信用卡線上繳租服務，提升租金繳納便利性與數位金融體驗。本次更進一步走入社宅社區辦理防詐宣導，由三位獨立董事親自參與，展現凱基銀行從金融服務到金融安全守護的全面關懷，期盼民眾在享受數位金融便利的同時，也能提升防詐意識與風險辨識能力。

凱基銀行本次透過「戲說詐騙」的趣味方式加深民眾對詐騙型態的印象，並聚焦近年常見的「假投資詐騙」、「誘導申辦貸款投資」及「社群交友投資詐騙」等三大類型，案例皆源自第一線成功攔阻詐騙的真實經驗。三位獨立董事擔任阻詐實例引言人，不僅分享生活中所聽聞的詐騙型態，為民眾解析情境背景與風險徵兆等觀察重點，搭配同仁情境演出，以及現場互動問答等方式，破解詐騙集團如何逐步取得被害人信任，並提醒民眾掌握關鍵警訊，建立「先停、再想、後查證」的防詐習慣，以實際行動展現凱基銀行董事對公平待客、金融消費者保護及反詐工作的高度重視。

凱基銀行近年持續投入反詐工作，除了強化臨櫃關懷提問及警示機制，也積極與警政單位合作阻詐、防詐宣導，並將金融安全教育從客戶延伸至校園、社區及公益團體。截至今年9月底，凱基銀行已累計辦理超過450場防詐宣導活動，涵蓋高齡者、新住民、學生、社福機構及弱勢家庭等多元族群，持續提升全民金融識詐能力。

除金融安全教育外，本次活動也融入健康促進元素，特別邀請中華開發文教基金會培育的技職人才、舉重國手廖怡慈帶領居家伸展課程，協助參與者建立健康生活習慣，實踐身心健康與財務安全並重的理念。

凱基銀行本次合作的地方創生夥伴杜格納勞動合作社，亦是參與集團凱基金控「地方創生行動家＋」志工專案的創生團隊，長期深耕林口社宅共融據點，陪伴家庭照顧者及身心障礙家庭。本次活動除了邀集合作社成員參與，同時也邀請社會住宅社區社福機構的成員及居民，並由合作社成員運用烘焙專長準備健康茶點，讓社區居民不只是參與者，更是共同創造價值的重要夥伴，展現地方創生與社區共好的力量。

凱基銀行表示，未來將持續結合分行在地服務網絡、社區據點及跨域合作資源，深化民眾防詐教育，並透過公平待客精神與創新金融服務，打造更安全、更便利、更值得信賴的金融環境。